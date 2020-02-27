اليوم السابع
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انطلاق أولى فاعليات مركز الابتكارات وريادة الأعمال بالهندسة الإلكترونية

الخميس، 27 فبراير 2020 01:11 م
انطلاق أولى فاعليات مركز الابتكارات وريادة الأعمال بالهندسة الإلكترونية مركز الابتكارات وريادة الأعمال بالهندسة الإلكترونية
المنوفية - محمود شاكر

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انطلقت اليوم أولى فاعليات مركز الابتكارات وريادة الأعمال بكلية الهندسة الإلكترونية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتور أيمن السيد عميرة عميد كلية الهندسة الالكترونية.

وتأتى الفاعليات تحت إشراف الدكتور نرمين عبدالوهاب البهنساوي المشرف الأكاديمي للمركز على مستوى الجامعة، وبحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب من مختلف كليات الجامعة، إضافة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناجحة، وشارك في الفاعلية المنسق التنفيذي لمركز الابتكار على مستوى جامعات مصر والعالم العربي.

أكد عميد الكلية أن المركز يهدف إلى النهوض بالمجالين العلمي والاقتصادي لبلدنا العزيز مصر، والمشاركة في دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال والاهتمام بشباب رواد الأعمال لنقل خبرتهم الي الطلاب والمساهمة فى إعداد الشخصية الريادية التي تعود عليهم بالنفع وتخدم المجتمع.

وفى نفس السياق وتحت رعاية الدكتور أيمن عميرة عميد كلية الهندسة الإلكترونية تمت زيارة الكلية من قبل مركز التميز في الطاقة بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) وتنفيذ معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا (MIT) لقبول الدفعة الثانية من طلبة كليات الهندسة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة بحضور نورهان البدري مدير المنح والتبادل، سارة النجار من كلية الهندسة جامعة عين شمس ،مي الطحاوي، ناصر حسن. وذلك لاستعراض المنحة لدي طلاب الكلية واهم المعايير المؤهلة للمنحة الدراسية وكيفية التقديم للمنحة.

ويهدف المركز إلى زيادة عدد الخريجين المؤهلين في مجال الطاقة مع دعم تكافؤ الفرص بين المستفيدين من المنحة المقدمة ويشجع مشاركة الطالبات والأشخاص ذوي الإعاقة وأصحاب الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ممن يستوفون المعايير الأكاديمية والمهنية المؤهلة علي ان يكون المتقدم من طلاب المرحلة الجامعية الأولي (إعدادي) ويكون التقدم عن طريق الإنترنت.

 

 


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