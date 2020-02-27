اليوم.. أخر موعد للاشتراك بمشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية

يغلق اتحاد نقابات المهن الطبية، اليوم الخميس، 27 فبراير 2020، باب الاشتراك فى مشروع علاج أعضاء اتحاد المهن الطبية، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الأطباء البيطريين، أطباء الأسنان، الصيادلة"، وذلك بعد انتهاء الفترة الاستثنائية التى كان قد أعلن عنها مجلس الاتحاد، على أن تكون الاستفادة من أول مارس المقبل.



وكان اتحاد نقابات المهن الطبية، قرر رفع قيمة مساهمة المشروع من 25 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه سنويًا للأطباء وجميع أعضاء المهن الطبية (الأسنان، الصيادلة، البيطرى)، بنسبة زيادة تصل إلى 60%، مشيرًا إلى توفير تعاقدات خصومات على جميع الخدمات التى لا يغطيها مشروع العلاج، مثل: السماعات، الليزك، التجميل، غرسات الأسنان.



ويتيح مشروع علاج اتحاد نقابات المهن الطبية، لأعضاء نقابات "الأطباء، البيطريين، الصيادلة، الأسنان"، كافة الخدمات العلاجية بأسعار مُخفضة بالعيادات، ومراكز العلاج الطبيعى، والتحاليل الطبية، والمستشفيات، بكافة أنحاء الجمهورية، من خلال التعاقد مع مقدمى الخدمية الصحية، لتقديم أفضل خدمة، ويتيح للأعضاء الاختيار بين العديد من الجهات الاستثمارية، التخصصية، الحكومية، الخيرية، الجامعية، ويدعم المشروع حتى 70% من الخدمات العلاجية.



وأعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، أنه لسرعة الرد على كافة استفسارات الأعضاء المشتركين بمشروع العلاج، يتم إرسال رسالة على الصفحة الرسمية لمشروع العلاج، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أو الاتصال على أرقام المشروع التالية: 27954010 – 27940487.



ويُسمح للأعضاء المُشتركين بمشروع العلاج من النقابات الطبية الأربعة، يُسمح فقط خلال العام الحالى، لإضافة كل من: المولود الحديث خلال 3 أشهر من الولادة، والزواج الحديث خلال 3 أشهر من العقد، حديث التخرج فى خلال 3 أشهر من شهور القيد فى النقابة.