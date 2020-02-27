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الولايات المتحدة تعفى البنك المركزى الإيرانى من العقوبات "لاعتبارات إنسانية "

الخميس، 27 فبراير 2020 11:00 م
الولايات المتحدة تعفى البنك المركزى الإيرانى من العقوبات "لاعتبارات إنسانية " البنك المركزى الايرانى
واشنطن أ ش أ

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أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، السماح للبنك المركزى الإيرانى - الخاضع للعقوبات الأمريكية - بإجراء بعض المعاملات التجارية لاعتبارات إنسانية، وذلك من خلال إحدى قنوات المساعدات الإنسانية السويسرية.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) - فى نشرتها باللغة الانجليزية - أن وزارة الخزانة الأمريكية أوضحت - فى بيان أصدرته بهذا الصدد - أن هذا الإعفاء من العقوبات سوف يبدأ سريانه اعتبارا من اليوم، على ان يسمح من خلال سويسرا بتصدير المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الأخرى الهامة إلى إيران.

وكان الممثل الأمريكى الخاص بشأن إيران برايان هوك أعلن - فى الأسبوع الماضى - أن بعض شركات الأدوية والمواد الغذائية أبدت اهتماما كبيرا بالسعى لاستغلال الترتيبات التجارية السويسرية للأغراض الإنسانية التى بدأت بشكل تجريبى فى الشهر الماضى بارسال شحنات من الادوية.

تجدر الاشارة إلى أن سويسرا تتولى رعاية المصالح الأمريكية مع إيران نظرا لقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

 


الولايات المتحدة

البنك المركزى الإيرانى

اعتبارات إنسانية

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