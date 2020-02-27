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العربية.. واشنطن تحذر من تهديد بشن هجوم ارهابى على فندق كبير في نيروبي

الخميس، 27 فبراير 2020 07:11 م
العربية.. واشنطن تحذر من تهديد بشن هجوم ارهابى على فندق كبير في نيروبي الأمم المتحدة
إبراهيم سعيد

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نقلت قناة العربية الإخبارية، مساء اليوم، خبر عاجل، أن واشنطن تحذر من تهديد متطرفون بشن هجوم على فندق كبير في نيروبي عاصمة كينيا.

ومن جانب آخر أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن التهديدات التي توجهها الولايات المتحدة إلى روسيا ودول أخرى، تعرقل الوصول إلى عالم خال من السلاح النووي.

وأثناء جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لتنظيم مؤتمر دولي حول معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، أشار نيبينزيا إلى أن التخلي عن السلاح النووي يبقى ضمن أوليات السياسة الخارجية الروسية.

وقال الدبلوماسي الروسي: "نحن نفهم ما يشغل بعض الدول غير النووية التي تكثف مطالبها بتسريع عملية نزع الأسلحة النووية. مع ذلك فمن الواضح أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار كل مكونات الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي".

وتابع نيبينزيا أن "العمليات العسكرية التي خاضتها الولايات المتحدة والناتو في العقود الأخيرة، بالإضافة إلى تهديدات واشنطن تجاه عدد من الدول، ومنها روسيا، ليس من شأنها سوى أن تجعل الوصول إلى عالم خال من السلاح النووي أبعد منالا".

 

 


روسيا

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أسلحة نووية

ساح نووي

واشنطن

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