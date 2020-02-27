"الصحة السورية": تحاليل المصابين الـ 4 تظهر خلوهم من بالإصابة بالكورونا

دمشق أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة السورية، إجراء تحاليل لـ 4 أشخاص أشتبه بإصابتهم بفيروس (كورونا)، وتبين أنهم خالون من الإصابة ولا خطر على حياتهم والآخرين.

وقالت مديرية المخابر فى الوزارة- فى بيان اليوم الخميس، أوردته قناة (روسيا اليوم)- إنها أجرت خلال الشهر الجارى تحاليل لـ150 عينة أظهرت إصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمية، إضافة إلى الحالات الأربع المشار إليها.

وأضافت الوزارة أن المخبر المرجعى مجهز بوسائل التشخيص والشواهد المعيارية المطلوبة لإجراء التحاليل، وينفذ مهامه فى الكشف عن حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير وغيرها"، مشيرة إلى أن المخبر المرجعى يستقبل العينات للحالات المشتبه بها من المستشفيات والمراكز الصحية فى مختلف المحافظات طيلة أيام الأسبوع.