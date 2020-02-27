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الخميس، 27 فبراير 2020 03:06 ص
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السلطات النرويجية تعطى أمرا بهدم مبنى "بيكاسو"لغجراءات تتعلق بالسلامة

الخميس، 27 فبراير 2020 03:00 ص
السلطات النرويجية تعطى أمرا بهدم مبنى "بيكاسو"لغجراءات تتعلق بالسلامة بيكاسو
وكالات الأنباء

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أعطت السلطات النرويجية ، أمس الأربعاء ، الضوء الأخضر لهدم مبنى بيكاسو في أوسلو، الذي تضرر بعد هجمات بريفيك عام 2011، رافضة تأجيل تنفيذ هذا القرار المثير للجدل.وشيّد «البلوك واي» وسط أوسلو عام 1969، وأطلق عليه هذا الاسم بسبب شكله، وهو يتضمن رسومات لبيكاسو محفورة بضرب الرمل على الجدران من تصميم الفنان النرويجي كارل نيسيار.

وتضرر المبنى بالاعتداء الدموي الذي نفذه اليميني المتطرف أندرس بيرينج بريفيك ضد مقر الحكومة في 22 يوليو 2011.

وفي عام 2014، قررت السلطات النرويجية هدمه لأسباب تتعلق بالسلامة في إطار مشروع إعادة إعمار واسع النطاق ونقل مجموعة من الجداريات الموجودة فيه.

جدير بالذكر أن بابلو رويز بيكاسو، هو رسام ونحات وفنان تشكيلي إسباني وأحد أشهر الفنانين في القرن العشرين وينسب إليه الفضل في تأسيس الحركة التكعيبية في الفن.

 

 


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