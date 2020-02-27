الرجل الوطواط خارج عن القانون.. مصادرة سيارة "باتمان" لسيرها بدون أرقام بموسكو

كتب محمد شعلان

رصدت الشرطة الروسية سيارة الرجل الوطواط المعروفة باسم "باتموبيل" أو "بات مان" في موسكو، وهي تسير في شوارع العاصمة بدون لوحة أرقام ومع مقاسات مخالفة للأنظمة المعمول بها، فقامت الشرطة على الفور بمصادرة السيارة الشهيرة، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، اليوم الخميس، فيديو لسيارات الشرطة وهى تقوم بربط السيارة الشهيرة "بات مان" وتسحبها من الشارع لمخالفة القوانين المعمول بها فى روسيا.

BATMAN BUSTED: A homemade Batmobile got towed by police in Moscow, Russia. https://t.co/87FGHR2xbV pic.twitter.com/zZJndZ42XC — ABC News (@ABC) February 27, 2020

وكما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية تقدر قيمة السيارة بـ55 مليون روبل (770 ألف يورو)، وذكرت وسائل إعلام أن السيارة صنعت في الولايات المتحدة وأدخلت عليها تحسينات في روسيا، وذكرت وسائل الإعلام أن السيارة البالغ طولها 6 أمتار وعرضها 4 أمتار أوقفت، السبت الماضي، من قبل شرطة المرور في وسط العاصمة الروسية.

وأوضحت شرطة موسكو، في بيان: "السيارة غير مسجلة لدى الهيئات الرسمية، ولا تملك رخصة لنوع السيارات هذا أو إذنا بالسير على الطرقات"، وأضافت: "قاس عناصر الشرطة السيارة فتبين لهم أنها تتجاوز المستويات المسموح بها".

وأفادت الشرطة الروسية بأن صاحب السيارة البالغ من العمر 23 عاما عليه أن يسدد غرامات عدة لمخالفته قانون السير وقيادة سيارة غير مرخصة لا تحمل لوحة أرقام لاستردادها.

وخلال الشهر الماضى، احتفل الكثيرون حول العالم ممن يعشقوا النجم كريستيان بيل بعيد ميلاده حيت أتم عامه الـ 46 فهو من مواليد عام 1974، بيل الذي قدم العديد من الأدوار الناجحة خلال مشواره السينمائى الحافل بالجوائز والأدوار الهامة للغاية، لعل واحد من أبرز أدواره شخصية بات مان الذي قدمها خلال الثلاثية الذى بدأها فى عام 2005 وانتهت فى 2012 لتحقق نجاحاً باهراً، وصنفت على أساسه أنها السلسلة الأفضل فى تاريخ الرجل الوطواط، كما رأى الكثيرون كريستيان بيل أفضل من لعب الشخصية فى التاريخ ليصعبها على من بعده.