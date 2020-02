الرجل الوطواط خارج عن القانون.. مصادرة سيارة "باتمان" لسيرها بدون أرقام بموسكو

رصدت الشرطة الروسية سيارة الرجل الوطواط المعروفة باسم "باتموبيل" أو "بات مان" في موسكو، وهي تسير في شوارع العاصمة بدون لوحة أرقام ومع مقاسات مخالفة للأنظمة المعمول بها، فقامت الشرطة على الفور بمصادرة السيارة الشهيرة، وعرضت شبكة ABC News الأمريكية، اليوم الخميس، فيديو لسيارات الشرطة وهى تقوم بربط السيارة الشهيرة "بات مان" وتسحبها من الشارع لمخالفة القوانين المعمول بها فى روسيا.

BATMAN BUSTED: A homemade Batmobile got towed by police in Moscow, Russia. https://t.co/87FGHR2xbV pic.twitter.com/zZJndZ42XC