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الجيزة: غلق جزئى لتقاطع شارعى ربيع الجيزى ونور المصطفى لنقل خطوط مياه شرب

الخميس، 27 فبراير 2020 11:06 م
الجيزة: غلق جزئى لتقاطع شارعى ربيع الجيزى ونور المصطفى لنقل خطوط مياه شرب غلق شارع - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع مختلف الجهات بتنفيذ أعمال نقل لخطوط مياه الشرب والمتعارضة مع مسار المشروع القومى لمترو الأنفاق ( الخط الرابع ) مما يضطرها إلى غلق تقاطع شارعى ربيع الجيزى مع نور المصطفى لمدة 9 أيام مقسمة كالتالى :-

- من الجمعة الموافق 28/2/2020 حتى الأحد الموافق 1/3/2020 .
- من يوم الجمعة الموافق 6/3/2020 حتى الأحد الموافق 8/3/2020 .
- من يوم الجمعة الموافق 13/3/2020 حتى يوم الأحد الموافق 15/3/2020 .
على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً .
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولى الجهات المعنية بضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للإنتهاء من الأعمال وفتح الطريق أمام حركة المرور دون تأخير ، على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التكدسات وإرشاد المارة والمركبات فى الإتجاهات المخصصة للسير بمناطق الأعمال .
 وعليه قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المرور.
 
كما أهابت محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدى المركبات بضرورة الإلتزام بالإرشادات المرورية رجال المرور لتفادى الإزدحام .
 
وكانت محافظة الجيزة أعلنت أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى تنفذ غدا أعمال صيانة لمحطة التشيكى بمحطة مياه جزيرة الدهب ، وذلك ضمن أعمال العمرات السنوية والتى تستمر 10 ساعات، تبدأ الساعة الـــ 10 مساء غدا الجمعة وتستمر حتى الساعة الــ 8 من صباح السبت الموافق 29/2/2020 
 
وأضافت المحافظة أن المناطق التي تتأثر بالانقطاع أحياء (جنوب الجيزة ، الطالبية ، العمرانية ، الهرم ، بولاق الدكرور ) خلال فترة تنفيذ الاعمال .
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشآت الخاصة والعامة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة ، كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 . 
 
 
 
 

 


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