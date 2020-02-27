التلفزيون العراقى: إرجاء تصويت البرلمان على الحكومة لعدم اكتمال النصاب

رويترز

قال التلفزيون العراقي إن البرلمان أجّل اليوم الخميس جلسة للتصديق على الحكومة الجديدة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي.

وأضاف أن النصاب لم يكتمل بسبب مقاطعة كثير من النواب للجلسة لعدم رضاهم عن ترشيحات علاوي للحقائب الوزارية.

ومن جهة اخرى قالت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الخميس إنها اكتشفت حالة إصابة سادسة بفيروس كورونا وهي لشاب عراقي فى بغداد عاد إلى البلاد من إيران، وهى الحالة الأولى فى العاصمة العراقية بغداد.

وقال بيان للوزارة "تبين وزارة الصحة اكتشافها حالة شاب فى بغداد مصاب بفيروس كورونا المستجد كان قد عاد للعراق من إيران، وراجع إحدى المؤسسات الصحية فى بغداد وأخذت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه".

وأضاف "تبين فيما بعد أن نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حاليا بصحة جيدة في أحد المستشفيات الخاصة ببغداد، وتم اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية".

يذكر أن البحرين أفادت "أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 حالة مصابة فى المملكة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي".

مشيرة إلى "أن نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة التى أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولى في القاعة المخصصة للفحوصات أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، كما تم إجراء الفحوصات اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة ونقل مرافقى المصابين للعزل أيضا كإجراءٍ احترازى بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس. منوهة بأن جميع الحالات المصابة تخضع لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قبل الفريق الطبي المختص.

وقال علاوي، فى تغريدة على "تويتر": "غدا سيكون التصويت على أول تشكيلة حكومية من مرشحين ومستقلين أكفاء ونزيهين"، مضيفاً أن "الحكومة ستعيد للشعب حقه وللعراق هيبته".

وتابع قائلا: "غدا موعد التقاء الشرفاء من أعضاء مجلس النواب وأصحاب المواقف الوطنية الذين صمدوا أمام التحديات الكبيرة مع الشعب الذى قاوم القتل والقمع"، معتبرا أن "شعب العراق ونوابه سيطوون غداً صفحة المحاصصة".