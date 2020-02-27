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التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات

الخميس، 27 فبراير 2020 09:40 ص
التعليم: امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لأولى ثانوى أوبن بوك وبدون درجات وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل امتحان مارس التجريبى الإلكترونى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، موضحة أنه ينطلق 22 مارس وحتى 2 إبريل المقبل، وبنظام الأوبن بوك، وبدون درجات.
 
 
وأكد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، أن الاختبار التدريبى يهدف إلى تدريب الطلاب على الإجابة عن الأسئلة باستخدام التابلت استعدادا لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثانى، مطالبا المدارس  بإعلان جدول اختبارات مارس التدريبية لجميع طلاب أولى ثانوي، وتفعيل جميع الإجراءات اللازمة لمشاركة جميع طلاب الصف الأول الثانوى المستهدفين لأداء تلك الاختبارات التدريبية.
 
 
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن نتائج تلك الاختبارات لن تؤثر على نتائج الطلاب فى نهاية العام الدراسى والامتحان بدون درجات، مشدد على ضرورة انتظام العملية التعليمية وعدم تعطيل الدراسة خلال فترة عقد هذه الاختيارات التدريبية، وانتظام الجدول المدرسي قبل بدء الاختبارات يوميا، مع تفعيل جميع الإجراءات التنظيمية المتبعة فى أداء الاختبارات الإلكترونية.
 
 
وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن الاختبارات التدريبية المقرر عقدها فى مارس ستكون بنظام الكتاب المفتوح، وفيما درسه الطالب خلال الفصل الدراسى الثانى هذا العام.
 
 
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أنه أصدر تعليمات تلزم معلمي المواد الدراسية المختلفة بأن يقوم كل معلم عقب انتهاء أداء مادة تخصصه، بمناقشة طلابه حول إجاباتهم، والرد على استفساراتهم وتحديد أبرز المشكلات التي واجهت الطلاب فى الإجابة لتدريبهم على حل تلك المشكلات والتعامل مع الأسئلة التى تستهدف قياس مهارات التفكير العليا لتحسين أدائهم في اختبارات نهاية العام الدراسى.
 
 
ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيا يوم 22 مارس فى مادة اللغة العربية، ويوم 23 فى مادة اللغة الأجنبية الأولى و24 فى الأحياء و25 فى الجغرافيا و26 فى اللغة الأجنبية الثانية و29 فى الرياضيات و30 فى الفلسفة والمنطق و21 الفيزياء و1 ابريل التاريخ و2 أبريل الكيمياء.
 
 



 


التربية والتعليم

امنحان مارس التجريبى لأولى ثانوى

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