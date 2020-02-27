اليوم السابع
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الانتهاء من إزالة مبنى نجع أبو عصبة لاستكمال طريق الكباش الفرعونى بالأقصر..صور

الخميس، 27 فبراير 2020 03:48 م
الانتهاء من إزالة مبنى نجع أبو عصبة لاستكمال طريق الكباش الفرعونى بالأقصر..صور إزالة مبنى نجع أبو عيطة
الأقصر – أحمد مرعى

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أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، اليوم الخميس، أن الأجهزة المختصة بمدينة الأقصر، واصلت لليوم الثالث على التوالى تنفيذ أعمال إزالة المبانى والإشغالات الواقعة فوق طريق الكباش بمنطقة نجع أبو عصبة بالكرنك، حيث تمت إزالتها حتى مستوى سطح الأرض والإنتهاء منها تماماً، ويأتى ذلك فى إطار الحفاظ على المناطق الأثرية وتنفيذا للقرار الجمهورى رقم 201 لسنة 2018 والخاص بإزالة العقارات المتداخلة والتى تعوق استكمال مشروع إعادة الكشف عن طريق الكباش بالكرنك شمال مدينة الأقصر، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويعد نجع أبو عصبة المرحلة الأخيرة التى تمت إزالتها لإعادة الكشف عن طريق الكباش، "المشروع الأكبر فى تاريخ الأقصر"، وذلك ضمن مشروعات خطة التنمية الشاملة لتطوير المدينة والتى تهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف عالمى مفتوح، ليشهد تنفيذ المشروع إزالة ما يزيد على الـ 400 منزل تقريبا على طول الطريق الممتد لمسافة 2700 متر طولا بين معبد الأقصر والكرنك، ويضم على جانبيه ما يقرب من 1200 تمثال لأبو الهول لتسير فيه المواكب الملكية فى الأعياد الدينية المختلفة والاحتفالات.

وقال رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه كلف كل من المهندس حنا إبراهيم سليمان سكرتير عام المدينة، والمهندس نشأت عدلى مدير الإدارة الهندسية، بمتابعة سير الأعمال بدقة بالمرحلة الثانية وحصر كل المباني، وذلك عقب توافد المواطنين المستحقين، لاستكمال المستندات الخاصة بإجراءات صرف التعويضات المقررة طبقا للأوراق والمستندات المستوفية لكل الشروط وعلى أن يتم الصرف لجميع التعويضات بعد الإزالة مباشرة، وذلك بمقر ديوان عام مجلس مدينة الأقصر، يأتى ذلك طبقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، موضحاً أنه جاء ذلك للعمل على استكمال الطريق الأشهر والأقدم فى العالم وهو "طريق الكباش"، بعد انتهاء رجال المدينة مؤخرًا من الإزالات للمبانى المقرر إزالتها وهدمها على الطريق والتى تم وضعها فى الخطة، حيث أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملة لاستكمال أعمال مشروع طريق الكباش العالمي، وذلك عبر البدء فى أعمال عمارتين بجوار كنيسة السيدة العذراء بالأقصر، وذلك تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك لمواصلة العمل فى تجهيزات هذا المشروع القومى لإعمال إعادة إحياء طريق الكباش وإزالة المعوقات المتداخلة على المشروع.

مدينة الأقصر تعلن الإنتهاء من أعمال إزالة مبانى نجع أبوعصبة (1)
مدينة الأقصر تعلن الإنتهاء من أعمال إزالة مبانى نجع أبوعصبة 

 

مدينة الأقصر تعلن الإنتهاء من أعمال إزالة مبانى نجع أبوعصبة (2)

جانب من إزالة المنازل بنجع أبو عصبة استكمال طريق الكباش الفرعونى

مدينة الأقصر تعلن الإنتهاء من أعمال إزالة مبانى نجع أبوعصبة (3)

مدينة الأقصر تنتهى تماماً من إزالات نجع أبو عصبة بطريق الكباش

 

 


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