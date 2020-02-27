الأسماء.. نقل وإنهاء ندب 9 رؤساء مدن بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حركة تنقلات لـ 6 رؤساء المدن، وإنهاء ندب 3 آخرين ونقلهم للعمل بالديوان العام، وشدد المحافظ على رؤساء مركز ومدينة الزقازيق، بزيادة عدد عمال النظافة، وبدء ورديات جمع القمامة من الخامسة صباحا.

واصدر القرار رقم 3074 لسنة 2020، بندب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة أبو كبير للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وندب ضياء الدين إبراهيم ابو العزم رئيس مركز ومدينة الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة فاقوس، وندب وجيه صدقي أحمد رئيس مركز ومدينة فاقوس للعمل للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أبو كبير، وندب محمد حسن محمد نائب رئيس مركز ومدينة منيا القمح للعمل بوظيفة رئيس مدينة القنايات، وندب حمدي حمد نصر كبير أخصائيين اقتصاد وتجارة – بالديوان العام للعمل بوظيفة رئيس مركز ومدينة أولاد صقر ، وندب ثناء فوزي محمود نائب رئيس حي ثان الزقازيق للعمل بوظيفة رئيس حي ثان الزقازيق .

كما قرر المحافظ إنهاء تكليف كلٍ من البربري حسيني السيد رئيس مدينة القنايات، ماجي وديع حكيم رئيس مركز ومدينة أولاد صقر، أحمد جابر محمد رئيس حي ثان الزقازيق ونقلهم للعمل بديوان عام المحافظة على وظيفة من ذات الدرجة والمجموعة النوعية، مؤكدا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

أكد محافظ الشرقية أن هذا القرار يأتي بعد متابعة مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتقييم العمل وذلك في إطار تنظيم دولاب العمل الحكومي وتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقرر محافظ الشرقية بدء ورديات عمل لرفع القمامة والمخلفات بمدينة الزقازيق من الساعة الخامسة فجراً حتى العاشرة صباحاً كوردية عمل أولى على أن يستمر العمل على ثلاث ورديات دون توقف مع وضع خطة عمل موضح بها أسماء العاملين والمشرفين على أعمال رفع المخلفات والقمامة لمحاسبة المقصرين مع إحكام غلق السيارات المحملة بالقمامة حتى لا تتبعثر محتوياتها على الطرق للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين

أمر المحافظ بزيادة عدد العاملين بورديات النظافة بمدينة الزقازيق وإلزامهم بزي موحد وحصر معدات السيارات المستخدمة في رفع أكوام القمامة ومراجعة موقفها الفني لإجراء أعمال صيانة عاجلة لرفع كفاءتها للنهوض بعملية النظافة، بالإضافة إلى البدء في إنشاء بالوعات لتصريف مياه الأمطار بالمناطق الشعبية والشوارع الجانبية .

ووجه رئيس مركز الزقازيق بحصر كافة المشكلات التي يعاني منها المركز والتنسيق مع الجهات المعنية لحلها فوراً لتقديم خدمة لائقة وشارع نظيف يستطيع المواطن أن يستنشق هواءان نظيفاً ومنعاً لانتشار الأمراض والأوبئة.

وخلال الاجتماع شدد على ضرورة عدم وجود نقاط وسيطة بمداخل الشوارع الرئيسية والاهتمام بأعمال التجميل والصيانة ورفع المخلفات أولاً بأول خاصة بعد أن تلاحظ تدني مستوى الأداء في منظومة النظافة ورفع القمامة على مستوى المدينة.