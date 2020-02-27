افتتاح المؤتمر الدولى للسياحة والضيافة والتراث بالفيوم.. صور

الفيوم - رباب الجالى

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، افتتاح المؤتمر الدولى الثانى عشر للسياحة والضيافة والتراث الذى تنظمه كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم خلال الفترة من 27 – 29 فبراير الجارى بمركز التدريب الإقليمى التابع لجامعة الفيوم على ساحل بحيرة قارون، وذلك تحت رعاية وزارة السياحة ومحافظة الفيوم وجامعة الفيوم.

حضر الفعاليات، الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور سعيد البطوطى ممثلاُ عن منظمة السياحة العالمية، والدكتور حازم عطية الله أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة ومحافظ الفيوم الأسبق، والدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الفيوم، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وممثلى منظمات المجتمع المدنى.

خلال الجلسة، ألقى محافظ الفيوم كلمة رحب فيها بالحضور مقدماً شكره للقائمين على هذا المؤتمر، مشيراً الى أن جامعه الفيوم تعد حاضنه للمحافظة ومحوراً مهماً للتنمية بها، مؤكداً على التحلى بالنظرة الايجابية لدى الباحثين واهمية التكامل بين مختلف القطاعات، لافتاً الى أن الدولة المصرية يعاد صياغتها بشكل مختلف بقيادة سياسية واعية من خلال التوظيف الامثل للمعالم الحضارية، مؤكداً على ان كل فرد من المجتمع لابد ان يتحمل المسئولية تجاه وطنه.

وأضاف محافظ الفيوم، أنه لابد من إعادة رسم الخريطة السياحية والأثرية للمحافظة بشكل جديد مع زيادة الاهتمام بالمميزات النسبية لكل موقع بها، مشيراً إلى أن ملف السياحة والآثار من الملفات المهمة التى يجب دراستها بشكل متكامل، موضحاً ان الأساليب العلمية الحديثة هى السبيل بالارتقاء بكافة القطاعات، مما يؤدى إلى الاستفادة بكافة المقومات والامكانات الموجودة على ارض المحافظة.

وفى نهاية كلمته أعرب محافظ الفيوم، عن أمله فى أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة، وأن يتم تطبيق مقترحات وتوصيات المؤتمر على أرض الواقع بما يعود بالنفع على البحث العلمى وقطاع السياحة والآثار.

ومن جانبه، أشاد رئيس جامعه الفيوم، بدور المحافظ لاهتمامه بكل ما يخص جامعة الفيوم والبحث العلمي، لافتاً إلى أن الجامعة بها 18 كلية ومعهدين وتعمل من توجهات ثلاثة توجه أكاديمى وآخر بحثى وثالث خدمي، مؤكداً أن الجامعة لن تدخر جهداً بالنهوض بمختلف القطاعات بالتنسيق مع المحافظة.

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار، إلى أن الرؤية الواضحة للقيادة السياسية من خلال دمج وزارتى السياحة والاثار بوزارة واحدة، يؤدى بالضرورة بالارتقاء بهذا القطاع ورفع المستوى المعيشى للعاملين به، لافتة إلى أن الدولة المصرية تنتظر أكبر حدث دولى فى تاريخها المعاصر بالترويج لافتتاح المتحف المصرى الكبير، مشيرة إلى أنه تم تجديد قصر البارون فضلاً عن نقل الممياوات الملكية من المتحف الكبير الى متحف الحضارة بجانب الارتقاء والاهتمام بالحرف اليدوية.

ومن جهته، كشف عميد كلية السياحة والفنادق بالفيوم، أن المؤتمر يناقش 62 بحثاً مقدمة من 50 باحث من كليات السياحة والفنادق على مستوى الجامعات المصرية، فضلاً عن مشاركة عدد من الباحثين من دول السعودية والجزائر والأردن والسودان، كما تضمن المؤتمر 5 ورش عمل تناقش ريادة الأعمال وفرص الاستثمار السياحى، والأكاديمية والسياحة لمناقشة معوقات ومشكلات السياحة فى مصر، والتراث والتنمية السياحية، والقواعد الحديثة للجان الترقيات العلمية.

وأضاف أنه على هامش المؤتمر تم توقيع مذكرات تفاهم بين جامعة الفيوم وعدد من الجهات ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار، لافتاً إلى أنه تم تخصيص جائزة قدرها 5 آلاف جنيه، يتم منحها لأصحاب المراكز الأول بكل تخصص فى مجالات الدراسات السياحية، والفندقية، والإرشاد السياحى.

يهدف المؤتمر إلى تغيير الصورة الذهنية لدى السائحين تجاه محافظة الفيوم، وتحسين المراكز التنافسية للسوق السياحية بالمحافظة، والعمل على التوظيف الأمثل للإمكانيات والمقومات السياحية والبيئية والتراثية بالمحافظة والترويج لها بالشكل الذى يليق بحضارة الفيوم.





ويرتكز المؤتمر على عدة محاور هى الروبوتات والذكاء الاصطناعى ودورهما فى تطوير الخدمات السياحية، وأثر ذلك فى صناعة السياحة والتراث، والاقتصاد غير الرسمى وأثره على صناعة السياحة، كما تشمل المحاور مدن الجيل الرابع ومستقبل صناعة السياحة، والاستدامة فى إدارة التراث ومؤسسات السياحة والضيافة، والهوية والتمييز والتسويق فى الضيافة، والمقاصد السياحية والتراثية، والاتجاهات الحديثة فى إدارة وتنمية الموارد البشرية، وأنماط السياحة التعليمية والميسرة والرياضية والترويحية وسياحة الغذاء، فضلاً عن حضارات وآثار العالم والدراسات المتحفية والتراثية، ودور مؤسسات المجتمع المدنى وتأثييرها فى صناعة السياحة.

كما تم افتتاح معرض الحرف اليدوية ومنح عدد من دروع التكريم للحضور وممثلى كليات السياحة على مستوى الجمهورية.



محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة بمعرض الحرف اليدوية



محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة بمعرض الحرف اليدوية



محافظ الفيوم ونائب وزير السياحة