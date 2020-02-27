اعرف توصيات الاجتماع الإقليمى للجان الوطنية العربية

اختتمت اللجنة الوطنية المصرية فعاليات الاجتماع الإقليمى للجان الوطنية العربية حول "تعزيز دور وقدرات اللجان الوطنية العربية"، والذى عقد خلال الفترة من 24-27 فبراير الجارى، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
اعرف توصيات الاجتماع الإقليمى للجان الوطنية العربيةالخميس، 27 فبراير 2020 06:06 م
الاجتماع الإقليمى للجان الوطنية العربية
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