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إصابة خفير بحروق إثر نشوب حريق داخل جراج سيارات بطنطا

الخميس، 27 فبراير 2020 11:15 م
إصابة خفير بحروق إثر نشوب حريق داخل جراج سيارات بطنطا اسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب خفير بحروق من الدرجات الثلاث إثر نشوب حريق داخل جراج سيارات ببرج سكني بشارع بطرس دائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، انتقلت سيارتي مطافي لمكان البلاغ وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها ونقل الخفير للمستشفي لاسعافه.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق داخل جراج سيارات ببرج سكني بشارع بطرس، انتقلت قوة أمنية وسيارتي مطافي وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها وتبين أن الحريق اندلع أثناء قيام الخفير بإعداد شاي، وأمسكت النيران به، واحدثت إصاباته بحروق من الدرجات الثلاث، وتم نقله لمستشفى المنشاوي لتلقي العلاج.

وكانت قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قد نجحت فى السيطرة على حريق بسرجة زيت، نقطة مرور العلو بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية بسبب ماس كهربي، والتهمت النيران محتوياتها بالكامل، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وندب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق، وعما إذا كان المصنع مستوفي لاشتراطات الأمن الصناعى من عدمه.

وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة باندلاع حريق هائل فى سرجة زيت حار وطحينة خلف نقطة مرور العلو بنطاق الوحدة المحلية لقرية بلقينا، ملك ورشة ابراهيم سليمان.

انتقلت 5 سيارات مطافي وتم توزيع السيارات فى محيط الحريق وتعامل رجال الإطفاء مع النيران للسيطرة عليها قبل ان تمتد لباقي المنطقة، وتبين ان الحريق بسبب ماس كهربي.

 

 

 


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