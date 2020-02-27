اليوم السابع
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إزالة 153 حالة تعدى على مساحة 117 ألف متر مربع بمركز ومدينة أسوان

الخميس، 27 فبراير 2020 07:49 م
إزالة 153 حالة تعدى على مساحة 117 ألف متر مربع بمركز ومدينة أسوان إزالة التعديات على أملاك الدولة
أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، أكبر حملة ضمن الموجة الـ 15 والتى أستمرت 4 أيام على التوالى بنطاق بمدينة ومركز أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وتم إزالة 153 حالة تعدى بإجمالى مساحة 117 ألف و 765 م2 تنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة هذه الحملات لإسترداد حق الدولة في أراضيها.

صرح بذلك العميد أيمن رضا رئيس مركز ومدينة أسوان والذى أكد على أنه تم إزالة 63 قرار إداري ، وأيضاً90 حالة إزالة فورية في المهد حيث شملت الحملة المكبرة على مستوى مدينة أسوان كل من حى الصداقة الجديد خلف الإسكان الإجتماعى وأمام المول الثانى ، بجانب خلف الإسكان المتميز بحى العقاد، بالإضافة إلى عزبة الفرن والصداقة القديمة وطريق العلاقى، لافتاً إلى أن الحملة قامت بالتوازى بإزالة تعديات في قرية أبو الريش بحرى، وكذا نجوع ومناطق  المناشير والحجاب وخور أبو سبيره، علاوة على قرية الهلال الأحمر بالأعقاب.

وأضاف أيمن رضا، فى بيان صحفى، أن هذه الحملة شاركت فيها قوات من مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء مصطفى محمد مساعد مدير الأمن ، فضلاً عن العاملين بالوحدة المحلية ورؤساء الأحياء والقرى بأشرف من نواب رئيس المدينة سيد مدني و محمود سعد.

ومن جانبه كلف اللواء أشرف عطية ،رؤساء المراكز والمدن بعدم التسامح مع أى تعدى يتم أو تم إقامته بشكل غير قانونى وذلك تحقيقاً لسيادة القانون وحفاظاً على هيبة الدولة وحق الأجيال القادمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لإسترداد حق الدولة فى أراضيها، مشدداً على ضرورة تكاتف جهود كافة الأجهزة لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأى أشكال للتعديات لتحقيق الجدية المطلوبة فى التصدى المباشر والحازم للمخالفين حفاظاً على أراضى أملاك الدولة.

 


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