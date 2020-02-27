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إجرام جديد للديكتاتور ..قوات سورية مدعومة من تركيا تقطع توصيل المياه لمناطق الأكراد

الخميس، 27 فبراير 2020 11:21 م
إجرام جديد للديكتاتور ..قوات سورية مدعومة من تركيا تقطع توصيل المياه لمناطق الأكراد سوريا
كتب- هاشم الفخراني

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منع المتمردين السوريين المدعومين من تركيا محطة مياه في رأس العين من توفير المياه لمئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم السوريون النازحون و أسرى تنظيم داعش وعائلاتهم، حسبما أفاد موقع المونيتور نيوز.

 

وانطلقت حملة الضغط التركية على شمال شرق سوريا الخاضع للسيطرة الكردية هذا الأسبوع عندما أوقفت قوات المتمردين السوريين المدعومين من تركيا الخدمة في محطة المياه في مدينة رأس العين التي تحتلها تركيا الذي  يوفر المرفق المياه لحوالي 460 ألف شخص، بما في ذلك مئات الآلاف من السوريين النازحين وكذلك أسرى داعش وعائلاتهم.

 

لطالما سعت أنقرة إلى خنق المنطقة التي يديرها الأكراد السوريون على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي، وكل ذلك جزء من حملة لإسقاط تطلعات الأكراد إلى الحكم الذاتي. تبقى حدود تركيا مع الشمال الشرقي الخاضع للإدارة الكردية من منبج إلى الحدود العراقية إلى الشرق مغلقة، بما في ذلك المنظمات الإنسانية.

 

وفي الوقت نفسه، يأتي انقطاع المياه المستمر في ظل حالة خوف عالمي من انتشار وباء فيروس كورونا، مما قد يؤدي إلى كارثة في الحسكة، بينما تكافح السلطات المحلية لتوفير الخدمات في مخيمات النازحين المكتظة بالرضع والأطفال.

وبعد شهور من الاعتراضات، وافق ثاني أكبر بنك تركي بنك خلق الحكومي الذي تديره الدولة على اختصاص محكمة منطقة جنوب نيويورك، ووافق بشكل رسمي على أن يكون طرف في القضية في الجلسة التي عُقدت في 25 فبراير .

 

 


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