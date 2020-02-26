كتب – إسماعيل رفعت

​تقيم وزارة الأوقاف​، ​ندوة علمية كبرى، بمسجد ​"​السيدة نفيسة (رضى الله عنها)​"، إدارة بولاق، مديرية أوقاف القاهرة، تحت عنوان:​ "مناهضة العنف ضد المرأة​"​، اليوم الأربعاء، عقب صلاة المغرب.

ويحاضر ​بالندوة الدكتور محمد وحيد غلاب، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية بالشئون الصحية بالقاهرة)​، والشيخ​ سمير فوزى عبد الله ( الديوان العام)​، والدكتور​ على الله شحاته الجمال (إمام وخطيب المسجد).

وأكد علماء الأوقاف فى ندوة علمية كبرى بمسجد السلام التابع لإدارة الوراق بمحافظة الجيزة أن الوقت من أعظم نعم الله (عز وجل) على الإنسان ومن ضيع وقته فيما لا يفيد ضيع دنياه وآخرته.

وقال الشيخ أحمد حامد حسن أن الوقت له صفاته وسماته، ومنها: أنه ينقضي سريعًا، ولا يعود إذا ذهب، كما أنه لا يباع ولا يشترى، وهو أنفس ما يملكه الإنسان، ولذا ينبغى الاهتمام بشأنه، وعدم التراخى فى استثماره، لذا يرشدنا الله (عز وجل) إلى الأوقات الفاضلة واستثمارها في طاعته فيقول سبحانه وتعالى:” فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ “، ويقول ” وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ"، ويوجه نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم) أمته إلى حسن اسثمار الوقت من أول النهار لآخره فيقول: " إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَىْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ ” ، بل دعا الإسلام إلى حسن اغتنام الوقت فى كل مراحل الحياة، وأكد على ذلك فى أهم فريضة وهي الصلاة، قال تعالى:(إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا) أى فى أوقات معلومة محددة، وحسن اغتنام الوقت أعظم ما يكون في مرحلة الشباب، فهي أخصب مراحل العمر، ولا يكون العمل جادًا إلا باحترام الوقت فى بدايته ونهايته، فالوقت إن لم تستثمره في العمل والإنجازات العظيمة، مضى ولن يعود.

وأكد الشيخ صبرى محمد حامد، أنه حرى بالعاقل أن يستثمر هذا الوقت الذى مَنَحَهُ الله إياه فيما يرضى ربه، وأن يحقِّق لنفسِه السعادة في الدُّنيا والآخرة، قبل أن يسأل عن هذا الوقت، يقول سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر ” يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ "، ويقول الإمام الحسن البصري (رحمه الله): “يا ابن آدم، إنَّما أنت أيَّام، كلَّما ذهب يومٌ ذهب بعضُك".

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