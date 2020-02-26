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وزيرة التعاون تنشر صورة لأول زيارة رسمية لها لواشنطن كمحافظ لدى البنك الدولى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:17 م
وزيرة التعاون تنشر صورة لأول زيارة رسمية لها لواشنطن كمحافظ لدى البنك الدولى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وديفيد مالباس رئيس البنك الدولى
كتبت هند مختار

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نشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، صورة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى " تويتر" خلال زيارتها لواشنطن ولقائها مع ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى.

وقالت وزيرة التعاون فى تدوينتها " خلال أول زيارة رسمية لواشنطن كمحافظ جمهورية مصر العربية لدى البنك الدولي، سعدت بمقابلة ديفيد مالباس رئيس البنك لمناقشة الدور الهام الذي يقوم به البنك الدولي من خلال مشروعاته المختلفة والخطط المشتركة لتدعيم التعاون الحالي وزيادة التعاون المستقبلي".

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، خلال زيارتها الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور الدكتور فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولى فى مصر، والسفير راجي الاتربى، المدير التنفيذي المناوب لمصر لدي البنك الدولى.

وبحث الاجتماع، تعميق التعاون الاقتصادى والانمائى ومستقبل الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع محفظة التعاون فى مجالات مثل التأمين الصحى الشامل، واستكمال مشروع الاسكان الاجتماعى ومشروع توثيق وتسجيل الاراضى، والشمول المالى للمرأة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع مجموعة البنك الدولى، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، موضحة أن شراكة مصر مع البنك الدولى ساعدت فى دعم عدد من أولويات التنمية بما يتماشى مع اهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى تشكيل لجنتين فى مجلس الوزراء، الأولى لجنة إدارة الدين العام، وتنظيم الاقتراض الخارجي، من أجل الاستغلال الأمثل للقروض التنموية الجديدة، وتوافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، حيث يعد خفض الدين العام أولوية لدى الدولة، لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه لتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة الثانية وهى لجنة الاصلاحات الهيكلية للموجه الثانية من الاصلاحات الاقتصادية والتى تهدف إلى اطلاق العنان لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية، مشيرة إلى العمل مع البنك الدولى على مصفوفة للاصلاحات الهيكلية خلال المرحلة المقفبلة.


 

 


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