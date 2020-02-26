وزارة الصناعة البحرينية تكثف جولاتها على منافذ بيع الكمامات

وكالات

كشفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة البحرين، عن تكثيف جولاتها التفتيشية التي تقوم بها إدارة التفتيش للفترتين الصباحية والمسائية على الصيدليات والأسواق والمحلات التجارية التي تبيع الكمامات والمواد المعقمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) للتأكد من عرضها وبيعها وعدم إخفائها أو الزيادة في أسعارها.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، جرى زيارة العديد من الصيدليات والمحلات التجارية في محافظات مملكة البحرين وتم إنذار14 منشأة بشكل نهائي بعدم رفع الأسعار لما يعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك، وجارى متابعة هذه المنشآت للتحقق من التزامها بالأنظمة والقوانين المعمول بها بهذا الخصوص.

وأكدت الوزارة جاهزيتها لضبط أية حالات مخالفة من خلال الحملات التفتيشية المستمرة والمتواصلة حتى في أيام الاجازات وفي أوقات مختلفة، حيث تم إعداد خطط تفتيشية متكاملة للتعامل مع الوضع الحالي، وتحذر الوزارة بأنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات اللازمة على مرتكبي المخالفات التجارية والتي تصل إلى غلق المحل إدارياً أو أيةً عقوبات مقررة بهذا الخصوص وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ فوراً عن أية ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى بخصوص الكمامات أو المواد المعقمة من خلال الاتصال بمركز البلاغات فى الوزارة على الرقم 80001700 أو عن طريق نظام "تواصل" (Tawasul) أو البريد الإلكتروني لإدارة التفتيش: inspect@moic.gov أو أية قناة تواصل أخرى متاحة للوزارة.