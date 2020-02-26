وأضافت الوزارة أن مركز "جاتشينا" سيشهد تدريب أفراد أطقم منظومات الدفاع الجوي على استخدام المنظومة الجديدة "إس-350"، موضحا أنه تم بالفعل في هذا المركز التدريب على اكتشاف وتدمير هدف جوي افتراضي بواسطة هذه المنظومة.

من جانبها، أشارت قيادة القوات الجوية الفضائية الروسية إلى أن دخول منظومة الدفاع الجوي "إس-350" إلى الخدمة من شأنه رفع مستوى الفعالية لعمليات مواجهة الصواريخ المجنحة بمقدار 2 إلى 2.5 مرة.

يُذكر أن هذه المنظومة الصاروخية الدفاعية ستحل محل منظومة "إس-300 بي إس" المجهزة بصواريخ "بي 55 بي".

وتستطيع منظومة "إس-350 فيتياز" تنفيذ المهام المخصصة لها بشكل مستقل أو ضمن تشكيل دفاع جوي من عدة أنساق وأنظمة، وهي عبارة عن قاذف صواريخ ذاتي الحركة يعمل بالتعاون مع محطة رادار ذات مجال بحث شامل مع فحص إلكتروني للفضاء ومركز قيادة على عربة خاصة من طراز "بي.أي.إز".

وتضم الوحدة النارية لهذه المنظومة ذات المدى المتوسط، قواذف تستخدم في منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-400"، بالإضافة إلى صواريخ ذات مدى قصير.