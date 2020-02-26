هزاع بن زايد: مصر والعالم العربى فقدوا قائدا مخلصا من أجل وطنه وشعبه

كتب محمد شعلان

نعى الشيخ هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رحيل الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونشر صورة له تجمعه بالشيخ زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق قائلا: "برحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تفقد مصر والعالم العربي قائداً عمل مخلصاً من أجل وطنه وشعبه وكانت تربطه بالإمارات علاقات أخوية وطيدة.. أحر التعازي لأسرة الراحل الكبير وللقيادة والشعب المصري الشقيق ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".



هزاع بن زايد ينعى رحيل مبارك

ويستعد المصريون لتشييع جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتكثف الجهات الأمنية استعداداتها، تحسبا للزحام المتوقع الذي من المقرر أن تشهده جنازة الرئيس الأسبق، و يشهد مطار القاهرة الدولى، خلال الساعات الحالية، استعدادات خاصة وطوارئ مكثفة تحسبا لاستقبال عدد من الشخصيات والوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق الراحل محمد حسنى مبارك، والذى وافته المنيه صباح أمس الثلاثاء.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.

وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح أمس الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020

ونكس مجلس الوزراء، العلم حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.