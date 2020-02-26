كنوز ومناظر خلابة.. CNN تبرز أفضل المقاصد على النيل من أسوان إلى الأقصر

كتبت رباب فتحى

تحت عنوان "بعيدا عن القاهرة.. أفضل المقاصد السياحية من أسوان إلى الأقصر"، سلطت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الضوء على أبرز الوجهات السياحية الموجودة على نهر النيل فى مصر بعيدا عن القاهرة.

وقالت إن نهر النيل يمتد لأكثر من 6،650 كم ، ولكن الجزء القصير نسبياً بين أسوان والأقصر في جنوب مصر يعد الجزء الأكثر إثارة للاهتمام. ولكن ما الذي يجعل هذا الجزء من النهر مميزًا؟.

تجيب "سى إن إن" أنه أولاً وقبل كل شيء، الكنوز القديمة المنتشرة على ضفافه، حيث يوجد أكبر المعابد وأكثرها إثارة للاهتمام والتي بنيت في العصور القديمة مثل معبد الكرنك ، ووادي الملوك ، ومعبد التمساح في كوم أمبو وجزيرة فيلة المرتبطة بالمياه.

وأشارت الشبكة إلى الطبيعة الساحرة التي تحيط بضفاف النيل حيث يبدو كلوحة فسيفسائية من النهر ذي اللون الياقوتى والمزارع الخضراء الزمردية وبساتين النخيل ، وصحراء كهرمانية بسماء تتحول إلى اللون الأحمر الياقوتي عند الغسق بينما تغرق الشمس فوق الصحراء التي لا نهاية لها على ما يبدو.

وتعد كل من أسوان والأقصر جزءًا صغيرًا من حيث المساحة وعدد السكان بالمقارنة بالقاهرة ، حيث يسهل التنقل فيهما ، وهما مدن صديقة للسياحة مع مجموعة واسعة من الفنادق والمطاعم والأنشطة.

ويقوم معظم الزوار برحلة مدتها 214 كيلومترًا بين المدينتين في فنادق حديثة عائمة تديرها شركات ضيافة راقية. تمتد الرحلات النهرية عادةً لثلاثة أيام وليلتين ، وبعضها فخم للغاية ، ويضم مأكولات شهية ومنتجعات على متن السفن وحمامات سباحة على السطح.

ووضعت "سى إن إن" قائمة بالمقاصد التي تشملها الرحلة من أسوان إلى الأقصر، حيث تشمل زيارة إلى السد العالى ومعبد فيله، وبالطبع معبد أبو سمبل والمعبد النوبى وكوم أمبو، ومعبد إدفو ومعبد إسنا.

ومن ناحية أخرى، رصدت كذلك المقاصد الخلابة في الأقصر مثل معبد الكرنك والبر الغربى بما يشمله من كنوز ملوك وملكات مصر القديمة، حيث يضم وادى الملوك ومعبد حتشبسوت، وغيرها من الوجهات التي يجب عدم تفويتها.