فيديو.. اكتمال أطول نفق للسكك الحديدية فى العالم قريباً

كتب محسن البديوى

عرضت قناة "سى إن إن" تقريرًا عن أطول نفق للسكك الحديدية في العالم، الذي سوف ينقلك عبر جبال الألب السويسرية، والمقرر اكتماله قريبًا بحسب القناة الأمريكية.

وستقوم سويسرا بافتتاح أطول نفق لسكك حديدية في العالم، وبطول سيصل إلى 35.5 كيلومتراً، وسيستطيع النفق الحجرى الجديد الذى سيمر في عمق جبل وجوتهارد أن يصل بين مناطق سويسرا التي تتحدث باللغة الألمانية والإيطالية، وسيربط بشكل أساسي بين الأراضي المنخفضة السويسرية مع السهل الإيطالي الشمالي، وسيتجاوز طول نفق سيكان في اليابان بما يزيد قليلاً عن ثلاثة كيلومترات.

وبانخفاضه إلى أكثر من 8000 قدم تحت قمم الجبل في بعض الأحيان، فإنه سيكون أيضاً أعمق نفق يتم بناؤه تحت مستوى سطح الأرض، والجدير بالذكر أن كمية الصخور والأنقاض التي نتجت عن أعمال التشييد وصلت إلى أكثر من 28 مليون طن، مما أدى إلى ظهور تلال اصطناعية فى الوادى الذى يقع عند مدخل النفق.