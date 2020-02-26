سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عمر علاء مبارك: "الله يرحمك يا جدى.. مع محمد أخويا فى الجنة إن شاء الله"

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:57 م
عمر علاء مبارك: "الله يرحمك يا جدى.. مع محمد أخويا فى الجنة إن شاء الله" الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك و حفيده
كتب هيثم سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشر عمر علاء مبارك، صورا قديمة للرئيس الأسبق مبارك برفقة حفيده الراحل محمد علاء الذى توفى في سن صغيرة بعد معاناة من المرض، وعلق عبر حسابه بموقع انستجرام قائلاً:"مع محمد في الجنة إن شاء الله، الله يرحمك يا جدي".

عمر علاء مبارك
عمر علاء مبارك

يشار إلى أنه مايو عام 2009، تلقى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خبرا سيئا ومحزنا بوفاة حفيده محمد علاء مبارك، والذى كان يبلغ من العمر وقتها 12 عاما، إصابته بمرض نُقِل على إثره إلى المستشفى، لينقل إلى قسم المخ والأعصاب، ولكنه لقى ربه.

مبارك وحفيده محمد علاء
مبارك وحفيده محمد علاء

وفاة محمد علاء مبارك، كان لها تأثير سلبى على الرئيس مبارك خلال فترة رئاسته، حيث تأثر بشكل كبيرة، لدرجة أنه كان بداية لمرض، الأمر الذى استلزم سفره إلى أوروبا أكثر من مرة للعلاج، وأجرى أكثر من جراحة.

وشُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر اليوم، في جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة في حضور كبار رجال الدولة، حيث تقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.


عمر علاء مبارك

مبارك

الرئيس مبارك

محمد حسنى مبارك

جنازة مبارك

جنازة محمد حسنى مبارك

الرئيس الأسبق مبارك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مجلس الوزراء الكويتى: إطلاق اسم حسنى مبارك على أحد الصروح المهمة بالبلاد

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:28 م

تعرف على النظام الغذائى للرئيس الأسبق مبارك.. "الفول" أقربها لقلبه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:00 م

أهالى قرية بأسوان يقيمون سرادق عزاء للرئيس الراحل حسنى مبارك.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:43 م

السيسى يتقدم الجنازة العسكرية لـ"مبارك" من مسجد المشير.. 21 طلقة عسكرية وقيادات الدولة تقدم العزاء للأسرة وجمال وعلاء والسيدة "سوزان".. وخالد صلاح: مشهد الوداع يؤكد أن مصر دولة متحضرة وعريقة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:31 م

"عمرو" يؤدى عمرة عن الرئيس الأسبق مبارك وقت صلاة الجنازة عليه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة