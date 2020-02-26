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ضبط 7 أطنان سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن بشبرا الخيمة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:51 م
ضبط 7 أطنان سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن بشبرا الخيمة سلع غذائية غير صالحة
القليوبية - نيفين طه

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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية من ضبط أكثر من 7 أطنان سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الادامى بمخزن بمدينة شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق، تلقي اللواء جمال الرشيدى  مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الأطعمة تابع لأحد المطاعم "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول، لإدخاله كميات من السلع الغذائية حوالي 7,150 طن زيت طعام، وعدس وبصل، وتوابل معبأة داخل براميل وأجولة وعبوات كمستلزمات إنتاج لإعدادها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور غير صالحة للاستهلاك الآدمى مدخلاً الغش والتدليس على المواطنين تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدامى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته (8,350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا عدد 1100 عبوة "حلويات شرقية"منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام . 

وتم ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر لحيازته 500 كيلو جرام "مقطعات لحوم، مقطعات كبدة، مفروح لحوم، رنجة" معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

كما نجحت مباحث التموين بالقليوبية، بالتنسيق مع مديرية التموين بمحافظة القليوبية، من ضبط أمين عهده فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب، لحيارته 8.916 طن سلع تموينية "فول" غير صالح للاستهلاك الآدامى بهدف ترويجية للمواطنيين، تم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بضبط أمين عهدة فرع جملة بدائرة مركز شرطة قليوب لحيازته 8,916 طن سلع تموينية "فول" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية بها "سوس" معرضاً حياة المواطنين للخطر. 

تم التحفظ على المضبوطات وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 
 
 

 

 


اخبار مصر

تموين

سلع غذائية

سلع غذائية فاسدة

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