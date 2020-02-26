صور .. أهالى شمال سيناء يواصلون احتفالهم بوصول السيل للعريش

وواصلت مياه السيل جريانها دون أن تسبب خسائر بمعدلات ارتفاع نحو 10 سم فوق سطح الأرض، واخترقت زراعات موسمية لخضروات وأعشاب قام بزراعتها الأهالى على مجرى الوادى ويعتمدون فى ريها على آبار ارتوازية .

وأعلن معهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء فى بيان له ان وصول مياه السيول اليوم الأربعاء لمدينة العريش كان الساعة 10.55 صباحا ، تمت أمس بفعل موجة الأمطارعلى مناطق نخل والتمد والحسنة والجديرات والمنبطح، واتجهت إلى مدينة العريش ،بعد استعاضه الناقص خلف سد الروافعه بفعل البخر وأصبح الآن يحجز خلفه 5.3 مليون متر مكعب كما فى السابق وما فاض عند ذلك وصل إلى مدينة العريش عبر قرية اولاد على والقريعة ولحفن فى اتجاهه إلى البحر المتوسط .

وسبق فى أكتوبر الماضى وصول السيل لمدينة العريش دون أن يخلف أضرار، وسبق فى عام 2010 وصول سيول تسببت خسائر فى مدينة العريش .

وأعلنت محافظة شمال سيناء رفع حالة الطوارئ بكل مواقعها ، وانتشرت قوات الدفاع المدنى والإسعاف حول مجرى وادى العريش تحسبًا لأي أضرار.

وقال المزارعون إن السيل خير وسبق وصوله فى اكتوبر الماضى جدد تسميد ورى الأرض وخلف كميات كبيرة من الطمى وصل ارتفاعها ما بين 12 إلى 20 سم ، لافتين انهم ينتظرون بعد السيل موسم زراعى خصب للمحصول الصيفى واهمه البطيخ .