سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:36 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. أهالى شمال سيناء يواصلون احتفالهم بوصول السيل للعريش

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:40 م
صور .. أهالى شمال سيناء يواصلون احتفالهم بوصول السيل للعريش احتفالات الأهالى بوصول السيل للعريش
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصل أهالى شمال سيناء ظهر اليوم الثلاثاء احتفالهم بوصول السيل لمدينة العريش، عبر مجرى وداى العريش، وتجمع طلبة المدارس وهم فى طريقهم لمنازلهم  على جانبى مجرى وادى العريش، يلتقطون الصور التذكارية، كما اصطحبت اسر اطفالها لمشاهدة المياه وهى تتدفق بهدوء فى طريقها للبحر المتوسط.

وواصلت مياه السيل جريانها دون أن تسبب خسائر بمعدلات ارتفاع نحو 10 سم فوق سطح الأرض، واخترقت زراعات موسمية لخضروات وأعشاب قام بزراعتها الأهالى على مجرى الوادى ويعتمدون فى ريها على آبار ارتوازية .

وأعلن معهد بحوث الموارد المائية بشمال سيناء فى بيان له ان وصول مياه السيول اليوم الأربعاء لمدينة العريش كان الساعة 10.55 صباحا ، تمت أمس بفعل موجة الأمطارعلى مناطق نخل والتمد والحسنة والجديرات والمنبطح،  واتجهت إلى مدينة العريش ،بعد استعاضه الناقص خلف سد الروافعه بفعل البخر وأصبح الآن يحجز خلفه 5.3 مليون متر مكعب كما فى السابق وما فاض عند ذلك وصل إلى مدينة العريش عبر قرية اولاد على والقريعة ولحفن  فى اتجاهه إلى البحر المتوسط .

وسبق فى أكتوبر الماضى وصول السيل لمدينة العريش دون أن يخلف أضرار، وسبق فى عام 2010 وصول سيول تسببت خسائر فى مدينة العريش .

وأعلنت محافظة شمال سيناء رفع حالة الطوارئ بكل مواقعها ، وانتشرت قوات الدفاع المدنى والإسعاف حول مجرى وادى العريش تحسبًا لأي أضرار.

وقال المزارعون إن السيل خير وسبق وصوله فى اكتوبر الماضى جدد تسميد ورى الأرض وخلف كميات كبيرة من الطمى وصل ارتفاعها ما بين 12 إلى 20 سم ، لافتين انهم ينتظرون  بعد السيل موسم زراعى خصب للمحصول الصيفى واهمه البطيخ .

احتفالات الأهالى بوصول السيل للعريش (1)
احتفالات الأهالى بوصول السيل للعريش (1)

 

احتفالات الأهالى بوصول السيل للعريش (2)
احتفالات الأهالى بوصول السيل للعريش (2)

 

احتفالات الأهالى بوصول السيل للعريش (3)
احتفالات الأهالى بوصول السيل للعريش (3)

 

احتفالات الأهالى بوصول السيل للعريش (4)
احتفالات الأهالى بوصول السيل للعريش (4)

 

احتفالات الأهالى بوصول السيل للعريش (5)
احتفالات الأهالى بوصول السيل للعريش (5)

 

احتفالات الأهالى بوصول السيل للعريش (6)
احتفالات الأهالى بوصول السيل للعريش (6)

 


شمال سيناء

سيل وادى العريش

سيناء

العريش

السيول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيول تروي عطش أرض الفيروز.. امتلاء سد الروافعة والفائض يصل للبحر المتوسط دون أضرار عبر مجرى أكبر أودية سيناء.. والأهالي يستقبلون الغيث بفرحة انتظارًا لموسم زراعى خصب.. والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:30 م

السيول تصل مدينة العريش والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:24 ص

استمرار رفع الطوارئ بمدن ومدارس وسط سيناء لمواجهة أخطار السيول.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 09:50 ص

مدارس وسط سيناء ملاذ الأهالى من خطر السيول.. صور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 02:50 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة