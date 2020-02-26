شاهد مسئولين إيرانيين مصابون بـ كورونا.. هذا ما فعله الفيروس القاتل بهم

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تداول نشطاء فى إيران مقاطع فيديو لمسئولين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد والذى تفشي بسرعة كبرى فى مختلف المدن الإيرانية، وارتفعت حالات الوفيات إلى 19 شخص والإصابات لـ 139 بحسب أحدث إحصائية اعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، وذلك بعد وفاة 4 حالات جديدة.

وفى أحدث احصائياتها، بلغ عدد الإصابات والوفيات بالفيروس فى مدينة قم 15 شخصا، و9 فى إقليم جيلان و4 فى العاصمة طهران، وشخص فى إقليم مركزى و 3 فى خوزستان و2 فى سيستان وبلوشستان وشخص فى كرمانشاه وشخص فى اردبيل وشخص فى مازندران وشخص فى لرستان وشخص فى سمنان و2 فى كهجيلوية وشخص فى هرمزجان.

ایران -حریرچی در کنفرانس مطبوعاتی به همراه علی ربیعی سخنگوی دولت آخوند روحانی که مستمرا عرق پیشانیش را پاک میکند و کلافه است

وی به کرونا مبتلا شده بوده و شک نداشته باشید که آنرا به محل هیأت دولت و همه خبرنگارانی که در صحنه حضور داشته اند، منتقل کرده است #سال_سرنگونی#ویروس_کرونا pic.twitter.com/BGgRLTt2FN — shimadehgkan (@shimadehgkan) February 25, 2020

وبتساقط عدد من المسئولين الإيرانيين فى بؤرة الفيروس، أعلنت إيران رسميا عن إصابة وزير الصحة فى البلاد بفيروس كورونا إيراج حريرجى، بعد أن ظهر أمس فى مؤتمر صحفى بجوار متحدث حكومة روحانى يتصبب عرقا، وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى أن نائب وزير الصحة أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحى وفقا لوكالة إيلنا الإيرانية.

🎥اولین پیام #حریرچی بعد از ابتلا به #کرونا: من هم کرونایی شدم، حتما کرونا را شکست می دهیم/ خودم را قرنطینه کردم pic.twitter.com/AlABTfWERx — SNN.ir | خبرگزاری دانشجو (@www_snn_ir) February 25, 2020

وكان أعلن النائب الإيرانى، محمود صادقى إصابته بفيروس كورونا المستجد، على تويتر، وكتب "تحليل كورونا جائت نتائجه ايجابية"، أترك هذه الرسالة ولا أمل لى فى العيش فى هذه الحياة.وترك وصيته لرئيس السلطة القضائية محمود رئيسي، ودعا للافراج عن السجناء فى البلاد منعا لتفشي الفيروس فى السجون.

ونشر صادقي مقطع فيديو آخر يطمئن فيه الإيرانيين على صحته، وقال أنه بصحة جيدة وأنه سيهزم كورونا.

Do you believe this Iranian parliamentarian? Today, @mah_sadeghi wrote on Twitter "My corona test is positive. I don't have any hope of staying alive" 3 hours later, he publishes this video & says he's doing very well Some Iranians think officials are lying to downplay Corona pic.twitter.com/gAYamOdvpi February 25, 2020

وأجل مجلس خبراء القيادة فى إيران جلسته الأولى بعد الانتخابات بسبب فيروس كورونا، بعد أن حصد أرواح 16 شخصا وارتفعت عدد الإصابات بالفيروس القاتل إلى 95 شخصا بحسب وزارة الصحة الإيرانية، وبحسب بيان أصدرته هيئة رئاسة المجلس، "سيتم تأجيل الجلسة فى اطار العمل بالتوصيات الوقائية".

كما أجلت السلطات الإيرانية افتتاح معرض الكتاب فى دورته الـ 33 فى العاصمة طهران، إلى بعد شهر رمضان، بسبب مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتتسارع وتيرة انتشار كورونا فى إيران وتمتد إلى السكن الطلابى فى الجامعات، وكشف عبد المجيد خوشنود مساعد شئون الطلبة فى جامعة خواجه نصير طوسي فى طهران، عن اصابة طالب فى هذه الجامعة بكورونا، ويخضع للحجر الصحى الان، وأكد على اخلاء جميع المساكن الطلابية لهذه الجامعة واخضاع المخالطين له فى غرفته للحجر الصحى.

وتواجه الصحة الإيرانية اتهامات بالتستر على المرض حتى تفشيه فى مدن مختلفة، وتبقى إيران البلد الثانى بعد الصين فى دائرة خطر تفشى هذا الفيروس القاتل وبؤرة محتملة لانتشاره إلى بلدان الجوار الخليج العربى، وذلك بعد حالات الاصابة المؤكدة التى أعلنت عنها بلدان الخليج والتى جائت من إيران.