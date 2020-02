شاهد مسئولين إيرانيين مصابون بـ كورونا.. هذا ما فعله الفيروس القاتل بهم

تداول نشطاء فى إيران مقاطع فيديو لمسئولين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد والذى تفشي بسرعة كبرى فى مختلف المدن الإيرانية، وارتفعت حالات الوفيات إلى 19 شخص والإصابات لـ 139 بحسب أحدث إحصائية اعلنتها وزارة الصحة الإيرانية، وذلك بعد وفاة 4 حالات جديدة.

وفى أحدث احصائياتها، بلغ عدد الإصابات والوفيات بالفيروس فى مدينة قم 15 شخصا، و9 فى إقليم جيلان و4 فى العاصمة طهران، وشخص فى إقليم مركزى و 3 فى خوزستان و2 فى سيستان وبلوشستان وشخص فى كرمانشاه وشخص فى اردبيل وشخص فى مازندران وشخص فى لرستان وشخص فى سمنان و2 فى كهجيلوية وشخص فى هرمزجان.

وبتساقط عدد من المسئولين الإيرانيين فى بؤرة الفيروس، أعلنت إيران رسميا عن إصابة وزير الصحة فى البلاد بفيروس كورونا إيراج حريرجى، بعد أن ظهر أمس فى مؤتمر صحفى بجوار متحدث حكومة روحانى يتصبب عرقا، وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة فى مقابلة مع التلفزيون الرسمى أن نائب وزير الصحة أصيب بالفيروس وهو الآن قيد الحجر الصحى وفقا لوكالة إيلنا الإيرانية.

وكان أعلن النائب الإيرانى، محمود صادقى إصابته بفيروس كورونا المستجد، على تويتر، وكتب "تحليل كورونا جائت نتائجه ايجابية"، أترك هذه الرسالة ولا أمل لى فى العيش فى هذه الحياة.وترك وصيته لرئيس السلطة القضائية محمود رئيسي، ودعا للافراج عن السجناء فى البلاد منعا لتفشي الفيروس فى السجون.

ونشر صادقي مقطع فيديو آخر يطمئن فيه الإيرانيين على صحته، وقال أنه بصحة جيدة وأنه سيهزم كورونا.

Do you believe this Iranian parliamentarian?

Today, @mah_sadeghi wrote on Twitter "My corona test is positive. I don't have any hope of staying alive"

3 hours later, he publishes this video & says he's doing very well