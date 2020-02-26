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سيارة نقل تدهس طفلة بكفر البطيخ بدمياط

الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:29 م
سيارة نقل تدهس طفلة بكفر البطيخ بدمياط اسعاف - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى

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شهدت مدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط واقعة دهس سيارة نقل لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات ما تسبب فى إصابتها باصابات خطيرة بقدمها. 
 
وتلقى مركز شرطة كفر البطيخ بمحافظة دمياط بلاغا من عبد الرحمن المتولى المتولى اتهم فيه "ع. بلح" سائق سيارة نقل بدهس طفلته"باسنت" البالغة من العمر 3سنوات ومر إطار السيارة فوق قدم ابنته ما تسبب فى إصابات خطيرة نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج. 
 
وتحرر المحضر رقم 1960لسنة 2020 جنح مركز شرطة كفر البطيخ وتم احتجاز السيارة النقل التى تحمل رقم ط. م. ه 4182 واحالة الواقعة للنيابة العامة وتحويل الطفلة إلى مستشفى كفر سعد وإثبات الاصابات بتقرير كشف طبى. 
 
وأكد التقرير الطبى إصابة الطفلة باسنت عبد الرحمن 3 سنوات بتهتك بالقدم اليسرى وتهتك بالانسجة وتهتك بالاوعية الدموية وكسر بالقدم وتهتك بالاصابع. 
 
وناشد والد الطفلة المسئولين بالتدخل وسرعة القبض على المتهم وتقديمه للمحاكمة وخاصة وان ابنته فى حاجة للعديد من العمليات الجراحية الدقيقة التى لا يستطيع تحمل تكلفتها. 

 


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