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سفير البحرين يشارك فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:06 م
سفير البحرين يشارك فى الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسنى مبارك
كتب مصطفى عنبر

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شارك هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية فى مراسم الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وقد أجرى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة إتصالاً هاتفيا اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، أعرب خلالها عن صادق تعازية ومواساته إلى فخامته بوفاة الرئيس المصرى الأسبق محمد حسنى مبارك رحمة الله عليه، مشيداً بما قدمه الرئيس الراحل رحمه الله لوطنه وأمته كأحد قادة وأبطال حرب اكتوبر المجيدة

كما أبلغه بنقل خالص العزاء والمواساة لأسرة الرئيس الراحل المغفور له بإذن الله تعالى محمد حسنى مبارك، ضارعاً جلالته الى البارى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم عائلته الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

ونشر عمر علاء مبارك، صورا قديمة للرئيس الأسبق مبارك برفقة حفيده الراحل محمد علاء الذى توفى في سن صغيرة بعد معاناة من المرض، وعلق عبر حسابه بموقع انستجرام قائلاً:"مع محمد في الجنة إن شاء الله، الله يرحمك يا جدي".

عمر علاء مبارك
عمر علاء مبارك

يشار إلى أنه مايو عام 2009، تلقى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خبرا سيئا ومحزنا بوفاة حفيده محمد علاء مبارك، والذى كان يبلغ من العمر وقتها 12 عاما، إصابته بمرض نُقِل على إثره إلى المستشفى، لينقل إلى قسم المخ والأعصاب، ولكنه لقى ربه.

مبارك وحفيده محمد علاء
مبارك وحفيده محمد علاء

وفاة محمد علاء مبارك، كان لها تأثير سلبى على الرئيس مبارك خلال فترة رئاسته، حيث تأثر بشكل كبيرة، لدرجة أنه كان بداية لمرض، الأمر الذى استلزم سفره إلى أوروبا أكثر من مرة للعلاج، وأجرى أكثر من جراحة.

وشُيع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ظُهر اليوم، في جنازة عسكرية مهيبة انطلقت من مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة في حضور كبار رجال الدولة، حيث تقدم الجنازة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد كبير من الوزراء الحاليين والسابقين وأعضاء البرلمان، وقيادات القوات المسلحة والشرطة المصرية.


حسنى مبارك

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مبارك

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