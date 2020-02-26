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سفارة مصر بأثيوبيا تفتح دفتر التعازى فى وفاة الرئيس الأسبق مبارك

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:33 م
سفارة مصر بأثيوبيا تفتح دفتر التعازى فى وفاة الرئيس الأسبق مبارك السفارة المصرية باثيوبيا
كتبت: هناء أبو العز

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نكست السفارة المصرية لدي إثيوبيا، الإعلام لمدة 3 أيام حدادًا على رحيل رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسنى مبارك، وفتح دفتر تعازي رسمي للمعزين من السلطات الإثيوبية والمجتمع الدبلوماسى.
 
 
وكتبت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي في دفتر التعازى: "لقد فقدت مصر والأمة العربية قائدًا بارزًا، وكرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية بكل صدق و إخلاص و عمل على رفعة شأنها من أجل الأمن و التنمية و  تحقيق التضامن و تعزيز دور مصر إقليميا و دوليا، وإنني لأتقدم إلى الشعب المصرى العظيم و إلى القيادة المصرية الحكيمة و إلى أسرة الفقيد الكريمة بأصدق التعازي وأنعى رئيس الجمهورية الأسبق و قائد نصر أكتوبر المجيد الراحل  محمد حسنى مبارك،  أسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و إنا لله و إنا إليه راجعون".
 
ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية، أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية.
وتقدمت رئاسة الجمهورية، فى بيان لها، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020.
 

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة إبن من أبنائها وقائداً من قادة حرب أكتوبر المجيدة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسنى مبارك والذى وافته المنية صباح اليوم وتتقدم لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها بخالص العزاء وندعوا   المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته .

 

ونكس مجلس الوزراء، العلم حداد على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، فى ضوء قرار رئاسة الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا علي وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية "محمد حسني مبارك" وذلك اعتبارًا من غد الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

 


اثيوبيا

مصر

موت مبارك

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