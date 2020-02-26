سفارة مصر بأثيوبيا تفتح دفتر التعازى فى وفاة الرئيس الأسبق مبارك

كتبت: هناء أبو العز

نكست السفارة المصرية لدي إثيوبيا، الإعلام لمدة 3 أيام حدادًا على رحيل رئيس الجمهورية الأسبق، محمد حسنى مبارك، وفتح دفتر تعازي رسمي للمعزين من السلطات الإثيوبية والمجتمع الدبلوماسى.

وكتبت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي في دفتر التعازى: "لقد فقدت مصر والأمة العربية قائدًا بارزًا، وكرس حياته لخدمة وطنه وأمته العربية بكل صدق و إخلاص و عمل على رفعة شأنها من أجل الأمن و التنمية و تحقيق التضامن و تعزيز دور مصر إقليميا و دوليا، وإنني لأتقدم إلى الشعب المصرى العظيم و إلى القيادة المصرية الحكيمة و إلى أسرة الفقيد الكريمة بأصدق التعازي وأنعى رئيس الجمهورية الأسبق و قائد نصر أكتوبر المجيد الراحل محمد حسنى مبارك، أسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و إنا لله و إنا إليه راجعون".