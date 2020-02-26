سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئاسة مركز الخارجة تحرر 8 محاضر ضد مخالفين استخدموا مياه الشرب في أغراض الزراعة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 04:44 م
رئاسة مركز الخارجة تحرر 8 محاضر ضد مخالفين استخدموا مياه الشرب في أغراض الزراعة المهندس مجدى الطماوي رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تحرير 8 محاضر لمستخدمي مياه الشرب في أغراض الزراعة بأحياء المدينة على مدار الشهر المنقضي، وأكد المهندس مجدى الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، تحرير محاضر لـ8 مواطنين بمركز الخارجة، بسبب استغلال مياه الشرب في زراعة أشجار نخيل، وأشجار أخرى متنوعة، ويتضمن محضر استغلال مياه الشرب في تغريم المخالفين بغرامات مالية متنوعة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمركز وتتراوح الغرامات المالية من 3 آلاف إلى 12 ألف جنيه، حسب المساحة المنزرعة وأسلوب ومصدر الري وطريقته .

وقال "الطماوي"، إن رئاسة المركز توجه إنذارات بسداد الغرامات التى جرى إقرارها على مخالفة إهدار مياه الشرب، وحال عدم استجابة المخالف يجرى تحرير المحضر ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مشيرًا إلى استجابة كبيرة من المواطنين بإنهاء المخالفة، والالتزام بالحفاظ على مياه الشرب من الإهدار.

وأضاف أن تكلفة توصيل مياه الشرب للمنازل باهظة وتكلفة تنقيتها من شوائب الحديد والمنجنيز وغسيل فلاتر محطات مياه باهظة للغاية، وهناك من يفتح مياه الشرب طوال النهار لري قطع أراضٍ مخصصة للبناء أصلًا مثل تقسيم أرض السلام السكني، وهناك مواطن يصرخ في جنوب المدينة من انقطاع المياه بمنزله، ودورنا فى مجلس المدينة توصيل مياه الشرب لجميع المناطق خاصة الأحياء السكنية البعيدة مثل البرى والسحابة والسلخانة.

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أعلن بداية شهر أبريل 2018، عن إطلاق حملة موسعة لتحرير محاضر وغرامات فورية لمستخدمى مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، واستخدامها فى رى الزراعات.


الوادى الجديد

اخبار عاجلة

مدينة الخارجة

رى الاراضى الزراعية بمياه الشرب

رئيس مركز الخارجة

اخبار مصرية

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الوادى الجديد يوجه بتطوير حى الأمل بمدينة الخارجة

الجمعة، 07 فبراير 2020 09:32 م

الوادى الجديد تحارب خطر "الأسبستوس" بدعم حكومى.. رصد 20 مليون جنيه لتغيير مواسير مياه الشرب فى القرى.. وخطة شاملة لإحلال مواسير المياه المحظورة دوليا بأخرى آمنة صحيا.. وتجديد الخطوط بمدينة الخارجة.. صور

الأحد، 05 يناير 2020 01:30 م

فتح طريق جديد بمدينة الخارجة وصيانة مصعد المستشفى بتكلفة 2.5 مليون جنيه

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019 12:53 م

قطع الكهرباء عن 4 مناطق سكنية بمدينة الخارجة لتنفيذ أعمال صيانة غدًا الاثنين

الأحد، 08 ديسمبر 2019 05:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة