رئاسة مركز الخارجة تحرر 8 محاضر ضد مخالفين استخدموا مياه الشرب في أغراض الزراعة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، تحرير 8 محاضر لمستخدمي مياه الشرب في أغراض الزراعة بأحياء المدينة على مدار الشهر المنقضي، وأكد المهندس مجدى الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، تحرير محاضر لـ8 مواطنين بمركز الخارجة، بسبب استغلال مياه الشرب في زراعة أشجار نخيل، وأشجار أخرى متنوعة، ويتضمن محضر استغلال مياه الشرب في تغريم المخالفين بغرامات مالية متنوعة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بالمركز وتتراوح الغرامات المالية من 3 آلاف إلى 12 ألف جنيه، حسب المساحة المنزرعة وأسلوب ومصدر الري وطريقته .

وقال "الطماوي"، إن رئاسة المركز توجه إنذارات بسداد الغرامات التى جرى إقرارها على مخالفة إهدار مياه الشرب، وحال عدم استجابة المخالف يجرى تحرير المحضر ضده، واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مشيرًا إلى استجابة كبيرة من المواطنين بإنهاء المخالفة، والالتزام بالحفاظ على مياه الشرب من الإهدار.

وأضاف أن تكلفة توصيل مياه الشرب للمنازل باهظة وتكلفة تنقيتها من شوائب الحديد والمنجنيز وغسيل فلاتر محطات مياه باهظة للغاية، وهناك من يفتح مياه الشرب طوال النهار لري قطع أراضٍ مخصصة للبناء أصلًا مثل تقسيم أرض السلام السكني، وهناك مواطن يصرخ في جنوب المدينة من انقطاع المياه بمنزله، ودورنا فى مجلس المدينة توصيل مياه الشرب لجميع المناطق خاصة الأحياء السكنية البعيدة مثل البرى والسحابة والسلخانة.

كان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أعلن بداية شهر أبريل 2018، عن إطلاق حملة موسعة لتحرير محاضر وغرامات فورية لمستخدمى مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها، واستخدامها فى رى الزراعات.