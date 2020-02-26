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دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:36 ص
دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو جنين

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ما حكم الشرع فى تحديد نوع الجنين؟..  سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الدكتور على فخر، مدير إدارة الحساب الشرعى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

الفيديو التالى يرصد رد دار الإفتاء على السؤال.

جدل كبير مستمر دائما حول

حكم الشرع فى عمليات تحديد نوع الجنين

 

فما بين السؤال عن حكم الشرع

والخطورة الصحية على الأم والأطفال

وحلم إنجاب ذكر أو أنثى

 

تردد كثير من الأزواج فى إجراء العملية

وقرر آخرون خوض المغامرة

وحسما للجدل

ردت دار الإفتاء على سؤال على صفحتها

حول القضية

بأن

تحديد الجنس جائز شرعا

لكن فى حدود ضعيفة

فى حالة اشتياق الزوجين للولد أو البنت

بشرط

ألا يخل ذلك بالمنظومة العامة للمجتمع

حتى لا يتحول الإنجاب كله لجنس معين

وللحفاظ على التنوع في الخلق والتوازن فى الطبيعة

وعلى المستوى الفردى فالأصل فى الأشياء الإباحة

 شرط ألاّ يكون فى التقنية المستخدمة ما يضرّ بالمولود

وحماية التعادل العددى بين الذكر والأنثى

فهل تقبل تحديد نوع طفلك إذا رغب شريكك فى ذلك؟


الإفتاء

فتاوى الانجاب

حكم تحديد نوع الجنين

تحديد نوع الجنين

اليوم السابع بلس

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