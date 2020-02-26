سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:58 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

جمارك الواردات تضبط محاولة تلاعب للإفراج عن جهاز بالمخالفة للاستخدام الفعلى

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:53 م
جمارك الواردات تضبط محاولة تلاعب للإفراج عن جهاز بالمخالفة للاستخدام الفعلى جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الغنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال جمارك الواردات الجوية بمطار القاهرة من ضبط محاولة تلاعب للإفراج عن جهاز يستخدم للطب البشرى للتهرب من الشروط والموافقات الإستيراية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

 

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمرك القطاع الخاص بمصر للطيران برئاسة سامي زيد مدير الجمرك، تقدمت شركة ا . ت بالبيان الجمركى رقم 49133 لسنة 2029 بعدد 4 طرود عبارة عن جهاز طبى ومرفق بالبيان الجمركى فاتوره تفيد بأن الوارد جهاز طبى للإستخدام البيطرى وليس البشرى .

 

وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية من ياسر يحيى مأمور الحركة و حسين عبد الحميد رئيس قسم حركه تحت إشراف ياسر جاد الله مدير إدارة الحركة، للكشف والمعاينه الفعلية للجهاز فتبين وجود كتالوج باللغة الكورية أوضحت الترجمة لبعض صفحاته أن الجهاز للإستخدام البشرى وليس للاستخدام البيطرى .

 

وعليه تم مخاطبة الجهات المختصة بالموافقه الإستيرادية البيطريه وتشكيل لجنة متخصصة لمعاينه الجهاز وتحديد نوعية استخدام الجهاز بيطرى ام بشرى في حضور مندوب صاحب الشأن .

 

وأفادت اللجنة بعد معاينة الجهاز بأن الجهاز الوارد مخالف للكتالوج المرفق بالموافقة الإستيراية وان الجهاز للإستخدام البشرى وليس البيطرى وغير مطابق للموافقه الاستيرادية الصادرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

 

وبالعرض على الإدارة العامة للشئون القانونية أفادت باعتبار الواقعة تمثل تهرب جمركيا لشروع صاحب الشأن في الإفراج  عن الجهاز دون الحصول على موافقة الجهة المختصة (الإدارة العامه للموافقة الاستيراديه للمستلزمات الطبيه وتقديم موافقه استيراديه من جهه أخرى وهى الهيئه العامه للخدمات البيطريه بالتدليس وتقديم كتالوج ومستندات غير مطابقه للوارد الفعلي، وتبلغ التعويضات الجمركية المستحقة 4 مليون و 512 ألف و 199 جنيها .

 

قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2020 بالواقعة .

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .


مطار القاهرة

اخبار اامطار

جمارك المطار

جمارك الواردات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة