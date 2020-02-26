جمارك الواردات تضبط محاولة تلاعب للإفراج عن جهاز بالمخالفة للاستخدام الفعلى

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال جمارك الواردات الجوية بمطار القاهرة من ضبط محاولة تلاعب للإفراج عن جهاز يستخدم للطب البشرى للتهرب من الشروط والموافقات الإستيراية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة بجمرك القطاع الخاص بمصر للطيران برئاسة سامي زيد مدير الجمرك، تقدمت شركة ا . ت بالبيان الجمركى رقم 49133 لسنة 2029 بعدد 4 طرود عبارة عن جهاز طبى ومرفق بالبيان الجمركى فاتوره تفيد بأن الوارد جهاز طبى للإستخدام البيطرى وليس البشرى .

وتم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة الفعلية من ياسر يحيى مأمور الحركة و حسين عبد الحميد رئيس قسم حركه تحت إشراف ياسر جاد الله مدير إدارة الحركة، للكشف والمعاينه الفعلية للجهاز فتبين وجود كتالوج باللغة الكورية أوضحت الترجمة لبعض صفحاته أن الجهاز للإستخدام البشرى وليس للاستخدام البيطرى .

وعليه تم مخاطبة الجهات المختصة بالموافقه الإستيرادية البيطريه وتشكيل لجنة متخصصة لمعاينه الجهاز وتحديد نوعية استخدام الجهاز بيطرى ام بشرى في حضور مندوب صاحب الشأن .

وأفادت اللجنة بعد معاينة الجهاز بأن الجهاز الوارد مخالف للكتالوج المرفق بالموافقة الإستيراية وان الجهاز للإستخدام البشرى وليس البيطرى وغير مطابق للموافقه الاستيرادية الصادرة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية .

وبالعرض على الإدارة العامة للشئون القانونية أفادت باعتبار الواقعة تمثل تهرب جمركيا لشروع صاحب الشأن في الإفراج عن الجهاز دون الحصول على موافقة الجهة المختصة (الإدارة العامه للموافقة الاستيراديه للمستلزمات الطبيه وتقديم موافقه استيراديه من جهه أخرى وهى الهيئه العامه للخدمات البيطريه بالتدليس وتقديم كتالوج ومستندات غير مطابقه للوارد الفعلي، وتبلغ التعويضات الجمركية المستحقة 4 مليون و 512 ألف و 199 جنيها .

قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2020 بالواقعة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .