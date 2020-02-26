تواصل العنف فى اليونان لمنع بناء مراكز جديد للمهاجرين فى جزيرة ليسبوس

كتب محمود رضا الزاملى _ وكالات

اندلعت اشتباكات على جزيرة ليسبوس اليونانية، بين الشرطة وسكان الجزيرة، ووفقا للشرطة اليونانية، فإن سبب الاشتباكات يعود إلى احتجاجات من سكان الجزيرة على بناء مركز احتجاز للمهاجرين.

وبحسب شهود عيان، فإن نحو 500 شخص حاولوا منع تحميل معدات ثقيلة تُنقل برفقة تعزيزات من الشرطة فى ميناء استعدادا لبناء المركز على الجزيرة الواقعة فى بحر إيجه.

وأعقبت ذلك اشتباكات فى الشوارع وحاول السكان قطع الطريق إلى موقع البناء، واستخدمت الشرطة الغاز المسيّل للدموع لفتح طريق عناصر قوات الأمن وآلات البناء.

وأظهرت مشاهد بثّها وكالة رويترز، عدداً من المحتجين الملثمين يرشقوم بالحجارة عناصر شرطة مكافحة الشغب لدى وصولهم، ووضع السكان سياراتهم وشاحنات النفايات وسط الطرق المؤدية إلى مواقع المخيمات التى يُفترض أن يأوى كل منها سبعة آلاف شخص، فى محاولة لعرقلة بنائها.

وتعتزم السلطان تحويل الموقع فى ليسبوس إلى مخيم يُراقب دخوله عن كثب وسيحل محل مخيم موريا المفتوح وهو منشأة مترامية الأطراف صُممت لاستيعاب أقل من ثلاثة آلاف شخص لكنها تضم الآن أكثر من 18 ألفا من طالبى اللجوء.



اشعال النار فى شوارع اليونان



الشرطة تتصدى للمتظاهرين



الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع



الشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع



الشرطة تواجه أعمال العنف



المتظاهرون يشعلون النار



تواصل العنف فى اليونان



جانب من العنف



جانب من المظاهرات



متظاهر يجرى من الغاز المسيل للدموع



متظاهر يطلق حجارة على الشرطة