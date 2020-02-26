سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

واعتماد الحيز العمرانى بعزبة الناموس في مركز سمنود

"تنفيذى الغربية" يوافق على إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على عدد من المدارس

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:51 م
"تنفيذى الغربية" يوافق على إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على عدد من المدارس اجتماع المجلس التنفيذى بمحافظة الغربية
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور طارق رحمى المحافظ على اعتماد الحيز العمرانى لعزبة الناموس التابعة للوحدة المحلية لمنشية التحرير بمركز ومدينة سمنود، كما تم قبول عدد من التبرعات لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة وقبول التبرع المقدم من أطباء مستشفى الرمد وعدد من الجمعيات الخيرية لعدد من الأجهزة الطبية لمستشفى رمد طنطا ومستشفى إبيار المركزي، كما وافق المجلس أيضاً على تغيير إسم مدرسة ميت الليث هاشم الرسمية اللغات إلى مدرسة خليل الرسمية للغات.

وخلال المجلس التنفيذي، تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد محمد سيد أحمد شعبان البربرى على المدرسة الثانوية للبنات ببسيون، واسم الشهيد عبد الفتاح عبد الرحيم الشيخ على المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية شبرابلولة مركز قطور، كما تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد عمر شعبان رشاد على مدرسة سندبسط الإعدادية بنات مركز زفتي.

وأصدر محافظ الغربية تعليماته بعمل لوحة بالسيرة الذاتية للشهيد ومكان إستشهاده لوضعها على المكان الذى يطلق إسمه عليه وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والقوات المسلحة تكريماً وتخليداً له على ما بذله لخدمة وطنه وتضحيته بروحة فى سبيل توفير الأمن والأمان.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد اكد على ضرورة الإهتمام بإنارة الشوارع والطرق و الإهتمام بمنظومة النظافة مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع شركة للجمع المنزلى للقمامة بحى ثان طنطا للقضاء على مشكلة تراكم القمامة بالشوارع.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد برئاسة محافظ الغربية وحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية واللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

حيث بدأ الإجتماع بالتصديق على إجتماع المجلس التنفيذى بجلسته السابقة، وأكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة بالشوارع مشيراً إلى أنه سوف يتم تعميم تجربة الجمع المنزلى على كافة المدن على مستوى المحافظة فى حالة نجاح التجربة بطنطا، أكد أيضاً ضرورة الاهتمام بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير الطرق فى المواعيد المحددة وتسليمها من خلال لجنة مشكلة من هيئة ومديرية الطرق والجامعة، مشيراً إلى أنه سيتم اختبارات أعمال الجودة الخاصة برصف الطرق عن طريق كلية الهندسة، كما وجه محافظ الغربية بإعداد خطة رصف للطرق التى سيتم رصفها فى خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠، والانتهاء من مشروعات رد الشيء لأصلة، مشيراً إلى أنه تم عمل منظومة إلكترونية لحصر ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات داخل المحافظة.

وخلال الاجتماع؛ استعرض المحافظ عدد المشروعات على مستوى المحافظة وما تم تنفيذها، ووجه محافظ الغربية قيادات المجلس التنفيذى بعمل خطة أو مقترح سنوى للمشتريات ليتم طرحه مرة واحدة وذلك حفاظاً على المال والوقت وعدم الاضطرار للشراء بالأمر المباشر.


اخبار مصريه

أخبار مصر اليوم

اخبار اليوم

اخبار عاجله

اخبار الغربية

مجلس تنفيذى الغربيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

اليوم السابع: السيسى يتقدم جنازة مبارك العسكرية

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

أخبار مصر اليوم.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

الخارجية تعليقا على غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة بواشنطن: متمسكون بالتفاوض

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 26-2-2020 وعيار 24 بـ199.08 ريال سعودى

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

الرئيس السيسى يقدم واجب العزاء لأسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

أحمد عز وفتحى سرور وزكريا عزمى فى جنازة حسنى مبارك.. صور

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

فيديو..جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة