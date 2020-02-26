"تنفيذى الغربية" يوافق على إطلاق أسماء شهداء الجيش والشرطة على عدد من المدارس

الغربية عادل ضرة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور طارق رحمى المحافظ على اعتماد الحيز العمرانى لعزبة الناموس التابعة للوحدة المحلية لمنشية التحرير بمركز ومدينة سمنود، كما تم قبول عدد من التبرعات لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة وقبول التبرع المقدم من أطباء مستشفى الرمد وعدد من الجمعيات الخيرية لعدد من الأجهزة الطبية لمستشفى رمد طنطا ومستشفى إبيار المركزي، كما وافق المجلس أيضاً على تغيير إسم مدرسة ميت الليث هاشم الرسمية اللغات إلى مدرسة خليل الرسمية للغات.

وخلال المجلس التنفيذي، تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد محمد سيد أحمد شعبان البربرى على المدرسة الثانوية للبنات ببسيون، واسم الشهيد عبد الفتاح عبد الرحيم الشيخ على المدرسة الابتدائية المشتركة بقرية شبرابلولة مركز قطور، كما تم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد عمر شعبان رشاد على مدرسة سندبسط الإعدادية بنات مركز زفتي.

وأصدر محافظ الغربية تعليماته بعمل لوحة بالسيرة الذاتية للشهيد ومكان إستشهاده لوضعها على المكان الذى يطلق إسمه عليه وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن والقوات المسلحة تكريماً وتخليداً له على ما بذله لخدمة وطنه وتضحيته بروحة فى سبيل توفير الأمن والأمان.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد اكد على ضرورة الإهتمام بإنارة الشوارع والطرق و الإهتمام بمنظومة النظافة مشيراً إلى أنه تم التعاقد مع شركة للجمع المنزلى للقمامة بحى ثان طنطا للقضاء على مشكلة تراكم القمامة بالشوارع.

جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى الذى عقد برئاسة محافظ الغربية وحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية واللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

حيث بدأ الإجتماع بالتصديق على إجتماع المجلس التنفيذى بجلسته السابقة، وأكد محافظ الغربية ضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة بالشوارع مشيراً إلى أنه سوف يتم تعميم تجربة الجمع المنزلى على كافة المدن على مستوى المحافظة فى حالة نجاح التجربة بطنطا، أكد أيضاً ضرورة الاهتمام بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير الطرق فى المواعيد المحددة وتسليمها من خلال لجنة مشكلة من هيئة ومديرية الطرق والجامعة، مشيراً إلى أنه سيتم اختبارات أعمال الجودة الخاصة برصف الطرق عن طريق كلية الهندسة، كما وجه محافظ الغربية بإعداد خطة رصف للطرق التى سيتم رصفها فى خلال العام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٠، والانتهاء من مشروعات رد الشيء لأصلة، مشيراً إلى أنه تم عمل منظومة إلكترونية لحصر ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات داخل المحافظة.

وخلال الاجتماع؛ استعرض المحافظ عدد المشروعات على مستوى المحافظة وما تم تنفيذها، ووجه محافظ الغربية قيادات المجلس التنفيذى بعمل خطة أو مقترح سنوى للمشتريات ليتم طرحه مرة واحدة وذلك حفاظاً على المال والوقت وعدم الاضطرار للشراء بالأمر المباشر.