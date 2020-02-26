"تعليم مطروح": حالة الطقس لا تمنع انتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة

مطروح – حسن مشالي

أكد الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عودة العملية التعليمية للانتظام في جميع مدارس المحافظة، بعد تعطيل الدراسة أمس الثلاثاء، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بسبب حالة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وأنه لن يتم تعطيل الدراسة بالمحافظة، خاصة مع تحسن الأحوال الجوية، مشيرًا إلى أن الأجواء كانت صافية والطقس معتدل، أمس، إلا أنه تم تنفيذ قرار تعطيل رغم عدم وجود خطورة على الطلاب أو هيئات التدريس بسبب حالة الطقس، ولكن حرصًا من الدولة على سلامة الطلاب تم اتخاذ هذا القرار احترازيا، وستعود العملية التعليمية للانتظام فى جميع مدارس المحافظة.

وأشار مدير تعليم مطروح، إلى أن الأجواء طبيعية بالنسبة للمحافظة الساحلية التى تشهد سقوطاً للأمطار بشكل متكرر خلال فصلى الخريف والشتاء، وهذا أمر طبيعى ومعتاد لأهالى مطروح، ولا يؤثر على الحياة اليومية بشكل كبير.

وأضاف مدير تعليم مطروح، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" أنه فى حالة وجود تقلبات جوية أو أمطار غزيرة، قد تؤثر على سلامة الطلاب، سيتم عرض الأمر على اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لاتخاذ القرار اللازم، كما حدث فى نهاية الفصل الدراسى الأول، وتم تعطيل الدراسة بسبب التقلبات الجوية والطقس السيئ وسقوط الأمطار بغزارة وقتها.

وأوضح "النيلي" أن حالة الطقس شبه مستقرة فى محافظة مطروح، ولذلك لن يتم تعطيل الدراسة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فى حول حدوث تغير فى حالة الطقس، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطلاب والحفاظ على سلامتهم.

يذكر أن 154 ألفا 569 طالبا وطالبة، بالمراحل المختلفة مقيدين فى 786 مدرسة داخل 540 مبنى مدرسيا، على مستوى المحافظة، بدأوا الفصل الدراسى الثاني، مع العمل على تكثيف الإجراءات الوقائية الصحية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح.