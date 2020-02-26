تعرف على طرق الوصول لمقر محكمة الطفل بعد نقلها لمدينة 6 أكتوبر

كتب سليم على _ أحمد الجعفرى

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة الطفل بالجيزة من محكمة شارع السودان فى الجيزة، إلى المقر الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

وينشر "اليوم السابع" خريطة توضيحية لكيفية الوصول لمقر إنعقاد المحكمة.

1 - القادم من محافظة الجيزة يسلك محور 26 يوليو ويتج مباشرة إلى ميدان الحصري.

2 _ الاتجاه من ميدان الحصري إلى محور جمال عبد الناصر حتى نهايته وصولًا لسنتر الوجيه.

3 _ بجوار سنتر الوجيه الانحراف يمينًا ثم يسارًا ثم لليمين مرة أخرى.

4- والوصول لمقر نيابة قسم الهرم ومن ثم العقار 86 موقع إنعقاد المحكمة بجوار الشهر العقارى ونيابة قسم الهرم.

على جانب آخر، أعلن وزير العدل، عن تنفيذ إجراء جديد ضمن حزمة الإجراءات التنفيذية داخل قطاع الشهر العقارى والتوثيق، من خلال أعلن تنفيذ قرار تطوير نظام تلقى الشكاوى داخل المصلحة وكيفية التعامل معه.

ولفت الوزير، إلى أنه تم تخصيص أرقام هواتف لتلقى شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات يتعرضوا لها لدى معاملاتهم مع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، إذ تم تخصيص رقم موحد للتعامل مع الشكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى 01555887711، وآخر لمكاتب الإسكندرية 01555887722 والثالث لمكاتب باقي الجمهورية 01555887733، على أن يتم التعامل معها ومتابعتها بصفة مستمرة.

وأكدت الوزارة، إنه تم نشر تلك الأرقام على موقع الوزارة، كما سيتوالى التنويه عنها بوسائل الإعلام المختلفة، ويأتي هذا الإجراء ضمن الحلول الموضوعة للتعامل مع شكاوى المواطنين خلال التعامل مع مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، وعلى رأسها التكدس والازدحام.