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الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:10 م
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تعرف على النظام الغذائى للرئيس الأسبق مبارك.. "الفول" أقربها لقلبه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:00 م
تعرف على النظام الغذائى للرئيس الأسبق مبارك.. "الفول" أقربها لقلبه مبارك
فاطمة ياسر

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نعت رئاسة الجمهورية أمس رئيس الجمهورية الأسبق السيد محمد حسنى مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وابطال حرب اكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التى أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتقدمت رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذى وافته المنية صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠.

وخلال هذا التقرير رصد اليوم السابع لقراءة الأطعمة الصحية التى كان يسعى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على تناولها بشكل مستمر، ومنها:

-أوضح الطباخ الخاص للرئيس السابق مبارك " سلامة أبو لبن" فى أحد الحوارات الخاصة معه أن الرئيس السابق طوال ثلاثين عامًا فى الحك وداخل القصور الرئاسية، كان له نظام غذائى محكم ومنضبط.

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-كان الرئيس السابق مبارك يستيقظ مبكرا ويسعي للقيام بالتمارين الرياضية يوميا لتنشيط الجسم والحد من الإصابة بالأمراض، ومن ضمن الرياضيات التي كان يفضلها "الاسكواش".

-من أفضل الأطعمة الغذائية التي  كان يسعى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على تناولها هي الجمبري والكافيار فهي أفضل الأطعمة لديه.

-من الأطعمة التي كان ينصح الطبيب الخاص بالرئيس السابق مبارك بتناولها هي صدور الحمام مع الخس.

-من أهم الأطعمة التي كان يسعى الرئيس السابق محمد حسني مبارك لتناوله بشكل يومي هي  الفول المدمس ، فكان حريصا على تناوله له يوميا في وجبة الإفطار.

-وأكدت التقارير التي تم رصدها أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان حريصا على تناول الزبادي والبيض والفول المدمس في وجبتي الإفطار والعشاء يوميا.

-ومن أهم الأطعمة الصحية التي كان الرئيس السابق محمد حسني مبارك حريصا على تناولها هي شوربة الخضراوات في وجبة الغداء.


النظام الغذائي لمبارك

الرئيس السابق محمد حسني مبارك

ما هو النظام الغذائي للرئيس السابق

مبارك

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