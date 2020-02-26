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ترامب يشيد بفريق عمله فى التعامل مع كورونا بالتزامن مع انتقادات الديمقراطيين

الأربعاء، 26 فبراير 2020 05:48 م
ترامب يشيد بفريق عمله فى التعامل مع كورونا بالتزامن مع انتقادات الديمقراطيين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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أشاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بالجهود التى بذلتها الإدارة الأمريكية فى التعامل مع فيروس "كورونا" المستجد، وذلك تزامنًا مع تحذير مسئولين فى الصحة من تفشى الفيروس وانتقادات من مرشحين رئاسيين عن الحزب الديمقراطي، وقال ترامب عقب عودته من زيارته للهند، فى تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، إن وزير الصحة الأمريكى أليكس آزار ومراكز مكافحة الأمراض يقوموا بعمل عظيم فيما يخص فيروس كورونا.
 
وأضاف ترامب - حسبما نقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - أن سيجرى اجتماعات على مدار اليوم وسيتلقى تقارير متعلقة بجهود التصدى لفيروس كورونا مساء اليوم.
 
وجاءت تصريحات ترامب عقب تحذير مسئولين فى قطاع الصحة من فيروس كورونا المميت التى أصاب أكثر من 80 ألف شخص فى أكثر من 40 دولة، فيما واصل ترامب تأكيده أن الفيروس تحت السيطرة، وذلك رغم تحذير المسؤولة فى المركز الأمريكى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، نانسى ميسونييه، من أن نجاح احتواء الفيروس سيكون أصعب مع تفشى الفيروس فى عدد أكبر من البلدان.
 
وأدان عدة مرشحين رئاسيين عن الحزب الديمقراطى الإدارة الأمريكية لتفشى الفيروس وذلك خلال مناظرة لهم فى ساوث كارولينا مساء أمس الثلاثاء.
 
ويذكر أن الولايات المتحدة أكدت فى وقت سابق وجود 53 حالة مصابة بالفيروس على أراضيها معظمهم أصيبوا به خارج أمريكا قبل عودتهم.
 
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد أعلن عن عقد مؤتمرًا صحفيًا فى البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، سيحضره ممثلو مركز السيطرة على الأمراض للحديث عن إجراءات الولايات المتحدة للوقاية من فيروس كورونا، وكتب ترامب على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، منذ قليل، "سأعقد مؤتمرًا صحفيًا فى البيت الأبيض، للحديث عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا سيحضر ممثلو مركز السيطرة على الأمراض وغيرهم. شكرا لكم".

الرئيس الامريكى

امريكا

دونالد ترامب

كورونا

فيروس كورونا

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