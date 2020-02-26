انطلاق مؤتمر كلية التربية "اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى".. صور

كتب محمد صبحى

شهدت جامعة حلوان اليوم إفتتاح المؤتمر الدولى الثانى والعلمى التاسع عشر لكلية التربية بعنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث.

وترأس المؤتمر بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الدكتور إيمان صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وذلك فى إطار التحول و التمكين الرقمي في المجتمع والرؤى المستقبلية، بحضور الدكتور الهلالى الشربينى رئيس لجنة قطاع التعليم النوعي والأقتصاد المنزلي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق.

وتتضمن جلسات المؤتمر مناقشة قضايا واتجاهات حول التمكين الرقمي في التعليم، والبيئات التربوية في ظل اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، تجارب لتطبيقات اقتصاد المعرفة للتمكين الرقمي في التعليم، آليات اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى وتأثيرها على التعليم، توجهات البحث التربوى فى التمكين الرقمي واقتصاد المعرفة. ومن المقرر أن يقام على هامش المؤتمر ورش عمل يحاضر فيها نخبة من رموز العلم والتكنولوجيا والنشر فى مصر والعالم العربي، ويستمر حتى الخميس 27 فبراير 2020 بقاعة المؤتمرات بكلية السياحة والفنادق .

وأكد الدكتور الهلالي الشربينى اننا نعيش نظام عالمي جديد يعتمد على الثروات المعلوماتية حيث تتمثل مدخلاتها ومخرجاتها فى رأس المال المعرفي وما تضمنة المعرفة من ذكاءات وابداعات أصبحت تمثل المكون الاساسى والجزء الأكبر من القيمة المضافة فى العملية الإنتاجية واقتصاد المعرفة.

وأضاف الشربينى انه تتمثل أهمية اقتصاد المعرفة فى قدرته على تحويل الدول الفقيرة الى دول متطورة وحديثة من خلال تقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين الأداء ودعم الدخل القومى، وتوفير العمل فى مجالات متقدمة ترتبط بنشاطات المعرفة، حيث يعتمد اقتصاد المعرفة بصورة غير مسبوقة فى الاتصالات والمعلومات على إبداعات وابتكارات وتطور الاقتصاد، لذا يجب دعم وغرس مبادئ الثقافة المعلوماتية تعليما وتطبيقا من خلال دمج الطلاب في برامج إعداد المعلم، حيث يعدالتعليم الرقمي اليوم مطلبا هاما وحيويا لابديل عنه ولا مناص منه لذا يتحتم على كليات التربية فى مصر إعداد معلمي المستقبل تكنولوجيا حتى يواكبوا متطلبات العصر ومستحدثاته.

واستهل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان كلمته نعي الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة ، مشيرا إلى سعادتة البالغة باختيار عنوان المؤتمر بما يتواكب مع سياسية الدولة في التمكين الرقمي واقتصاد المعرفة وما يتواكب مع سياسة جامعة حلوان فى التحول والتمكين الرقمى، حيث أن التكنولوجيا اليوم تعد من أهم المفردات في الاقتصاد وأضاف انها سمة القرن الحادي والعشرين فى الاقتصاد المبني على المعرفة، وهذا يعنى أن مجتمعاتنا تبنى على المعرفة وهيمنتها باعتبار التعليم وسيلة المرور لعصر المعلومات، لذا لابد من تطوير التعليم من خلال تنمية حقيقية برأس المال البشرى الذى هو محور العملية التعليمية .

وأكد رئيس جامعة حلوان ، أن المعرفة والإبداع والذكاء الفكري والاصطناعي هو قوام الوصول لاقتصاديات المعرفة، وأن تكون المعرفة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي، حيث أن اقتصاديات المعرفة تعتمد على توافر تكنولوجيا المعلومات واستخدام الابتكار والرقمنة .

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن التمكين الرقمي في التعليم يهدف إلى تمكين المعلم والطالب والإدارى داخل منشأته التعليمية على حد سواء بشكل دائم ومستمر، من اجل اكسابهم القدرة على توظيف المعلومات، لذا لابد من التمكين الرقمي لكي نتحول من مستهلكين إلى منتجين للمعرفة .

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الانشطة العلمية بالجامعة من أهم الأنشطة لما تسهم في تبادل الاراء وتواصل الأجيال، حيث أن المعرفة أصبحت ترتبط بالاقتصاد والتنمية، ويجب إعداد معلمي المستقبل بالمستجدات الحديثة والتمكين الرقمى، مؤكدة سيادتها أن المؤتمر يقدم أفكارا ورؤى حول مستقبل التعليم فى ظل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة لخلق تعليم وتعلم يرتقى بشخصية المتعلم ويمكنه من اللحاق بركب التكنولوجيا.

وبدوره قال الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع الحركة العلمية بين المؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية لبناء جيل من الباحثين قادر على التنافس في مجال التمكين الرقمي، والارتقاء بمستوى البحث العلمي خاصة البحوث التطبيقية المرتبطة باقتصاد المعرفة للتمكين الرقمي في التعليم، حيث أن المؤتمر يلقي الضوء على التجارب الدولية والعربية حول التطورات والابتكارات في مجال اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، كما يهدف المؤتمر الى عرض تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى التعليم والتعلم والتقويم وبناء الوعي بثقافة التقويم كمدخل لجودة التعليم والتمكين الرقمى في دعم فئات المتعلمين .

وأكدت الدكتورة ايمان صلاح وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن محاور المؤتمرناقشت التداخل بين اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، البيئات الداعمة له في التعليم، آليات اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى وتأثيرها على المتعلم، التطبيقات الذكية لاقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى.