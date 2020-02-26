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اليوم.. تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة" بدار أوبرا دمنهور

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:00 ص
اليوم.. تقديم أوبريت "الليلة الكبيرة" بدار أوبرا دمنهور أوبرا دمنهور
البحيرة - ناصر جودة

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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلاً فنيًا للأطفال اليوم الأربعاء على مسرح دار أوبرا دمنهور، يحييه كورال أطفال أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

يبدأ الفاصل الأول بمجموعة من أغاني الأطفال المتنوعة ويتضمن الفاصل الثانى أوبريت الليلة الكبيرة .

يذكر أن تأسيس كورال أطفال أوبرا الإسكندرية جاء على غرار كورال أطفال الأوبرا الذي شهد ميلاد مجموعة من نجوم الطرب العربي، والذى ساهم في تخريج جيل جديد من الفنانين الموهوبين القادرين على تقديم جميع أشكال الغناء العربي الأصيل، والذى يهدف إلى تحقيق عدة أهداف تربوية واجتماعية وقومية منها الحفاظ على الهوية الفنية المصرية.

وقدم الكورال مجموعة من الأوبريتات الفنية الناجحة للأطفال منها أوبريت الدندورمة، وأوبريت العقلاء و أوبريت الليلة الكبيرة

ويعد أوبريت الليلة الكبيرة الذى كتبه الشاعر الكبير صلاح جاهين ولحنه الموسيقار الراحل سيد مكاوى اشهر اوبريت شعبى مصرى بعرائس الماريونت وذلك لوصف الموالد الشعبية فى مصر.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أعلنت عن عرض دار الأوبرا المصرية بعض الحفلات التى سيتم تنظيمها بدار أوبرا دمنهور على مسرح قصر ثقافة دمنهور بالمجان لإتاحة أكبر قدر ومحتوى ثقافى والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

جاء هذا خلال افتتاحها قصر ثقافة دمنهور بالبحيرة بتكلفة 67 مليون جنيه، بمشاركة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والأديب يوسف القعيد ابن البحيرة .

من جانبها قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أننا نضيف اليوم صرح جديد إلى ركائز الثقافة المصرية للمساهمة فى التنوير من خلال البرامج المتميزة التى تقدمها للوصول إلى كافة شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن محافظة البحيرة أنجبت لمصر عددا من الرموز ممن أثروا الحياة الثقافية والأدبية والدينية والعلمية وفى شتى الفنون والمجالات عبر العصور.

 

 


اوبريت الليلة

أوبرا دمنهور

البحيرة

أخبار المحافظات

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