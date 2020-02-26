النيابة تحقق مع متهم اشترك مع آخر فى النصب على راغبى السفر

كتبت أمنية الموجي

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم اشترك مع آخر، في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموالهم مقابل تأشيرات وعقود عمل مزورة.

وذكرت التحريات الأمنية قيام المتهمين بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال استقطاب الشباب وصغار السن، مُستخدم في ذلك مستندات وأوراق رسمية وعرفية "مزورة" منسوب صدورها لجهات حكومية وأجنبية مختلفة لإدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية عن كل حالة.

وأفادت التحريات بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج وتوفير فرص عمل لهم بالدول العربية من خلال عقود عمل وهمية وإعطائهم تأشيرات سفر وسمات دخول لتلك الدول وكذا عقود عمل منسوبة لشركات بها، وأنه يتردد على مدينة طنطا بمحافظة الغربية لجلب ضحاياه وترويج تلك المستندات المزورة.

وضبطت الجهات الأمنية المتهم وبحوزته، جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفة، وتأشيرة عمل منسوب صدورها لأحد الجهات الحكومية بإحدى الدول بإسم أحد الأشخاص، و(4) نتائج تحليل الفيروسات منسوب صدورها لجهات حكومية بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية، و(8) كشوف طبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لجهات مختلفة ممهورة بكلاشيه تلك الجهات، وعقد عمل خالى البيانات منسوب لإحد الشركات بإحدى الدول، و8) تأشيرة دخول لإحدى الدول بأسماء أشخاص مختلفة، وصحيفة حالة جنائية بإسم أحد الأشخاص، وكمية من صور ضوئية ( جوازات سفر وكذا إقرارات إستلام مستندات وسمات دخول لإحدى الدول وكذا طلبات إستقدام عمالة وعقود عمل بذات الدولة ) بأسماء أشخاص مختلفة، ومبلغ مالى قدره (2,355) ألفان وثلاثمائة وخمسة وخمسون جنيهاً من حصيلة نشاطه، و(2) هاتف محمول ، بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من (جوازات سفر - بطاقات رقم قومى - رخص قيادة - تقارير طبية نتيجة تحاليل الفيروسات- شهادات تخرج - شهادات باللغة الأجنبية -كارنيه منسوب لإحدى النقابات بأسماء أشخاص مختلفة) وكذا العديد من المحادثات على برنامج الواتس آب بينه وبين ضحاياه راغبى السفر للخارج وطلب الأوراق المطلوبة للسفر .

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي المشار إليه، مضيفاً قيامه بطباعة الأوراق وسمات الدخول المضبوطة بحوزته والمحملة على هاتفه المحمول بإحدى المطابع الكائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية .

وضبطت الجهات المختصة المتهم، في إطار استمرار جود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي للعناصر الإجرامية من ممارسي هذه الأنشطة غير القانونية، حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتابعة لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة) قيام المتهم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم، باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وإدخال الغش والتدليس على المسئولين بعدد من سفارات الدول الأجنبية واستخراج تأشيرات سفر لهم لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه وبتفتيش مسكنهم عُثر على العديد من المستندات والمحررات الرسمية والعرفية ، بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطه الإجرامي في مجال تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى الدول الأوروبية باستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة، لاستخراج تأشيرات سفر لهم من السفارات الأجنبية لتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد مقابل مبالغ مالية ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق، وضبط شريكه.