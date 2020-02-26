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المسمارى: رصدنا 31 خرقا حتى الآن لوقف إطلاق النار من جانب قوات الوفاق

الأربعاء، 26 فبراير 2020 10:10 م
المسمارى: رصدنا 31 خرقا حتى الآن لوقف إطلاق النار من جانب قوات الوفاق احمد المسمارى
كتب أحمد عرفة

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وجه اللواء أحمد المسمارى، المتحدث الرسمى للجيش الليبى، العزاء إلى جمهورية مصر العربية وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، مؤكدا أنه بطل حرب أكتوبر، كما تطرق المتحدث الرسمي للجيش الليبى، خلال مؤتمر صحفى، نقلته قناة إكسترا نيوز، عن العمليات التي يقوم بها الجيش الليبى لوقف تدخل تركيا في العاصمة طرابلس.

 

وقال  المتحدث الرسمي للجيش الليبى، إن الجيش الليبى رصد 31 خرقا حتى الآن لوقف إطلاق النار من جانب قوات الوفاق، موضحا أن قوات الوفاق تخرق الهدنة وتستهدف الأحياء الآمنة بالأسلحة الثقيلة.

 

ولفت اللواء أحمد المسمارى، إلى أن الجيش الليبى يقوم بواجبات الإمداد كما ينبغي.

 

وفى وقت سابق، أسقطت منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، طائرة تركية مسيرة في محيط منطقة سوق الخميس جنوب العاصمة طرابلس، وفق ما أفادت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية – بحسب ما ذكر موقع العربية -

 

وأضاف موقع العربية، أن هذه ثاني طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" تسقطها دفاعات الجيش خلال 24 ساعة، حيث أسقط مساء أمس الثلاثاء طائرة محملة بالصواريخ عندما كانت تحاول الإغارة على موقع الجيش بالقرب من مطار طرابلس جنوب العاصمة طرابلس، في الوقت الذى تجددت فيه الاشتباكات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق اليوم الأربعاء، في محاور صلاح الدين وعين زارة والسبعة.

 

وأعلن الجيش الوطني الليبي، إسقاط طائرة مسيرة تركية من طراز "بيرقدار" جنوب العاصمة طرابلس، حيث قال مسؤول بإدارة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي إن دفاعات الجيش الجوية نجحت في إسقاط الطائرة المسيرة فوق الأحياء البرية بالقرب من مطار طرابلس العالمي، عندما كانت تحاول الإغارة على مواقع الجيش، مؤكدا أن الطائرة التي تم إسقاطها كانت محمّلة بصواريخ وهي من نوع "بيرقدار".

 


ليبيا

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