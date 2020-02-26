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القبض على عميد كلية الآثار جامعة الزقازيق بتهمة "خيانة الأمانة"

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:46 م
القبض على عميد كلية الآثار جامعة الزقازيق بتهمة "خيانة الأمانة" الدكتور ابراهيم القلا
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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ألقت مباحث القليوبية القبض على عميد كلية آثار صان الحجر جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء وهو في طريقه لحضور مجلس جامعة الزقازيق، وذلك بعد مشادات بينه وبين طليقته، حضرت الشرطة واصطحبت عميد كلية الآثار بصان الحجر جامعة الزقازيق إلى قسم شرطة ثان بنها محافظة القليوبية وتحرر المحضر رقم 571 إداري قسم شرطة ثان بنها لسنة 2020 بتاريخ اليوم الأربعاء 26 فبراير من العام الجاري، وتم تحويلهما إلى النيابة العامة والتي قررت الإفراج عنهما إذا لم يكن على ذمة قضايا أخرى.

وتم نقله إلى قسم أول بنها حيث محل إقامته فوجدوا عليه قضية رقم 6446 لسنة 2016 جنح بندر بنها والصادر فيها الحكم بالحبس 3 أشهر مع الشغل والمصاريف بتهمة "خيانة الأمانة" بالإضافة إلى 10 قضايا أخرى ما بين استيلاء على أراضي الدولة وأخرى تخص طليقته.

وكان عميد كلية أثار صان الحجر قد استأنف القضية برقم 9869 لسنة 2018 جنح مستأنف بندر بنها حصر جزئي 9068 لسنة 2019 وقضت المحكمة بعدم جواز معارضته كأنها لم تكن وأيدت الأحكام الصادرة ضده لتصبح أحكامًا نهائية واجبة النفاذ.

من جانبه أكد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق أنه سيتخذ الإجراءات القانونية الخاصة بعميد كلية الآثار بصان الحجر، مؤكدًا في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم وقف عميد الكلية وتكليف أحد الأساتذة لتسيير عمادة الكلية وستتولى الشئون القانونية بالجامعة متابعة الموقف فى ضوء القانون.

 

 

 

 


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