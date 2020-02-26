سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 12:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على أم وزوجها العرفى قبل شروعهما فى بيع طفلتهما بـ150 ألف جنيه

الأربعاء، 26 فبراير 2020 11:57 ص
القبض على أم وزوجها العرفى قبل شروعهما فى بيع طفلتهما بـ150 ألف جنيه المتهمين عقب القبض عليهم
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات في ضبط شخصين لمحاولتهما بيع طفلة عمرها يوم مقابل مبلغ 150 ألف جنيه.

 

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اعتزام أحد الأشخاص، وزوجته بموجب زواج عرفى "تحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بعرض طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر يوم للبيع مقابل مبلغ 150 ألف جنيه.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المذكورين حال قيامهما بعرض الطفلة المشار إليها أمام إحدى المستشفيات بمنطقة المنيل، وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى بيع الطفلة وأنها ابنة المتهمة الثانية، كما أضافا بأنهما تزوجا عرفياً منذ أربعة أشهر لتتمكن الثانية من وضعها بالمستشفى المشار إليها وأنهما قاما بعرضها للبيع لرغبتهما فى تأسيس منزل وإتمام زواجهما رسمياً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

يأتي ذلك استمرارا لمواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالبشر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التورطين وارتكابها.

 

يذكر أن منطقة مصر القديمة، شهدت مشاجرة عنيفة بين ربة منزل وطليقها وصديقتها، والتى كشفت تفاصيلها عن جريمة بيع طفل مقابل الأموال، والذى تبين أن سبب تشاجرهم هو اختلافهم على تقسيم مبلغ 25 ألف جنيه عليهم وهى قيمة بيع طفل رضيع لأحد الأشخاص، والتى كانت ربة المنزل قد اشترته بـ1000 جنيه من سيدة نظرا لكونها عاقرا، فتم ضبطهم وأحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.


بيع طفل

بيع طفله

مكافحه الهجره

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

"هازارد" كيف تحول إلى صفقة ملعونة فى ريال مدريد.. فيديو

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

الأهلي يتلقى تأكيدا باعتباره فائزاً على الزمالك وخصم 6 نقاط من الأبيض

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك يصل مسجد المشير طنطاوى

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح قبل إجراء حوار مجتمعى حوله

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

تكثيف أمنى بمحيط مجمع الجلاء استعدادا لخروج جثمان حسنى مبارك

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

علاقات مصر الإقليمية فى عهد مبارك.. أعاد الدولة للجامعة العربية واستعاد مقرها وتراجع دور القاهرة بأفريقيا فى عصره.. الرئيس الأسبق أسس روابط عربية قوية وتجاهل القارة السمراء بعد محاولة اغتياله بأديس أبابا 1995

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

التعليم: انتهاء تصحيح الامتحانات الورقية لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

صدق أو لا تصدق.. حباية الرومان المصرى فى أوغندا بـ50 جنيها وكيلو العنب بـ100

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

خلال ساعات.. تشييع جثمان الرئيس الأسبق حسنى مبارك لمثواه الأخير

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة