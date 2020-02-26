القبض على أم وزوجها العرفى قبل شروعهما فى بيع طفلتهما بـ150 ألف جنيه

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات في ضبط شخصين لمحاولتهما بيع طفلة عمرها يوم مقابل مبلغ 150 ألف جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اعتزام أحد الأشخاص، وزوجته بموجب زواج عرفى "تحمل جنسية إحدى الدول العربية"، بعرض طفلة حديثة الولادة تبلغ من العمر يوم للبيع مقابل مبلغ 150 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى والأمن العام" ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط المذكورين حال قيامهما بعرض الطفلة المشار إليها أمام إحدى المستشفيات بمنطقة المنيل، وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما فى بيع الطفلة وأنها ابنة المتهمة الثانية، كما أضافا بأنهما تزوجا عرفياً منذ أربعة أشهر لتتمكن الثانية من وضعها بالمستشفى المشار إليها وأنهما قاما بعرضها للبيع لرغبتهما فى تأسيس منزل وإتمام زواجهما رسمياً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

يأتي ذلك استمرارا لمواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالبشر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية التورطين وارتكابها.

يذكر أن منطقة مصر القديمة، شهدت مشاجرة عنيفة بين ربة منزل وطليقها وصديقتها، والتى كشفت تفاصيلها عن جريمة بيع طفل مقابل الأموال، والذى تبين أن سبب تشاجرهم هو اختلافهم على تقسيم مبلغ 25 ألف جنيه عليهم وهى قيمة بيع طفل رضيع لأحد الأشخاص، والتى كانت ربة المنزل قد اشترته بـ1000 جنيه من سيدة نظرا لكونها عاقرا، فتم ضبطهم وأحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.