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القابضة لمياه الشرب: تم الدفع بـ210 معدات لشفط مياه الأمطار بالقاهرة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 03:00 ص
القابضة لمياه الشرب: تم الدفع بـ210 معدات لشفط مياه الأمطار بالقاهرة الأمطار
كتب أحمد عرفة

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أكد محمد صلاح المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة قامت بعمل استعدادات كافية لاستقبال الأمطار قبل فصل الشتاء، حيث تم عمل محاكاة في محافظة القاهرة حول طريقة التعامل حال هطول الأمطار، متابعا:"تم تنفيذ المحاكاة بالتنسيق مع محافظة القاهرة وأنزلنا المعدات وخطة العمل، وكان الهدف إذا هطلت الأمطار فجأة فى أحد الشوارع كيف سيتم صرف تلك الأمطار؟، وقمنا بعمل المحاكاة في شهر أكتوبر الماضى وكانت نتائجها جيدة للغاية ".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، في تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الشركة نسقت أول أمس مع محافظة القاهرة لمواجهة هطول الأمطار الغزيرة ووزعت المعدات في أهم المحاور ، وكان هناك 210 من المعدات في الشوارع الرئيسية والأنفاق .

 

وتابع المتحدث الرسمي باسم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: كان يأتي إلينا تقرير كل ساعة من هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الأجواء وسقوط الأمطار، والهدف من هذه التقارير أن نعرف الأماكن التي ستهطل بها الأمطار وتوقيتها  كى نكون على استعدادا تام بمعدات الشفط التي لدينا لمواجهة هطول الأمطار، والشركة القابضة لمياه الشرب دفعت بأكثر من 200 سيارة لشفط المياه بالقاهرة الكبرى.

 

وفى وقت سابق أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، استمرار رفع حالات التأهب والاستعداد  بكافة الشركات التابعة للتعامل مع موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار بمختلف المحافظات، فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 ,جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية التى أجراها لعدد من المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، لمتابعة أعمال شفط وسحب المياه، ورفع آثار الأمطار.

 


الامطار

مياه الامطار

القابضه لمياه الشرب

محمد صلاح

اكسترا نيوز

الطقس

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