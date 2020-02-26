الصحة العالمية: حالات الإصابة بكورونا تتجاوز 80 ألفا على مستوى العالم

روما (رويترز)

قال هانز كلوج المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا قفز إلى 80 ألفا و988 حالة فى 33 دولة، إلا أنه لا داعى للفزع بسبب التفشي.

وأضاف فى مؤتمر صحفى فى روما "لا داعى حقا للذعر"، مشيرا إلى أن معدل الوفيات يبلغ نحو اثنين فى المائة ويبلغ حاليا واحدا فى المائة فى الصين التى يوجد بها 96.5 فى المائة من حالات الإصابة على مستوى العالم.

وقال كلوج "ضعوا فى الاعتبار أن أربعة من كل خمسة مرضى يعانون من أعراض خفيفة ويتعافون"، وقال إنه سيتم تعزيز التعاون فى مواجهة المرض لضمان أن تكون كل مناطق إيطاليا على قدم المساواة من حيث التأهب والاستعداد فى أعقاب زيادة الحالات بشمال البلاد.