الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: الحافلة لم تتعطل وسنقاضى من يدعى علينا

كتب محمد فهيم عبد الغفار

أصدرت شركة دانة المسئولة عن نقل لاعبى فريق الزمالك فى مباراة القمة السابقة مع النادى الأهلى، والتى لم تكتمل بسبب عدم وصول الأتوبيس إلى مكان المباراة، بيانًا مقتضبا جاء فيه: تعلن الشركه أن الحافلة الخاصة بنا التى نقلت فريق نادى الزمالك أمس لم تتعطل ولا صحة لمحاولة إلصاق تهمة عدم وصول فريق الكرة بسبب الباص.

وتابعت: ستقوم الشركة بعمل الإجراءات القانونية ضد كل من يدعى كذبًا أو يتعرض بشكل غير مقبول ضد الشركة.



وكان قد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.



فيما استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على اللجوء للقضاء الإدارى وتحريك دعوى قضائية ضد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعد قرار اللجنة باعتبار الزمالك منسحبا في مباراة القمة أمام الأهلى وهزيمته 2/0.