سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السفارة الروسية ترسل مذكرة احتجاج للسلطات الأمريكية حول احتجاز مواطنها

الأربعاء، 26 فبراير 2020 07:58 ص
السفارة الروسية ترسل مذكرة احتجاج للسلطات الأمريكية حول احتجاز مواطنها ترامب وبوتين
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أرسلت السفارة الروسية فى واشنطن، اليوم الأربعاء، مذكرة احتجاج للخارجية الأمريكية طالبت فيها بتخفيف قيود السجن الإضافية المفروضة على المواطن الروسى فيكتور بوت.
وقال المتحدث الصحفى للبعثة الدبلوماسية، فى بيان حصلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية على نسخة منه: "تم إرسال مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الأمريكية على خلفية القيود الإضافية المفروضة على المواطن الروسي، فيكتور بوت، القابع بقسم خاص في سجن "ماريون" بولاية إلينوي ونطالب السلطات الأمريكية بإلغاء التدابير القاسية غير المبررة".
جدير بالذكر أن المواطن الروسي فيكتور بوت، اعتقل في العاصمة التايلاندية بانكوك، في مارس 2008، وتمَّ تسليمه لواشنطن في نوفمبر 2010، وبعد عام اعتبرته المحكمة الفيدرالية الأمريكية في نيويورك مذنباً بالتآمر، بعد اتهامه ببيع أسلحة لجماعة "القوات المسلحة الثورية" في كولومبيا، والتي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية، وفي أبريل 2012، صدر بحقه حكماً بالسجن لمدة 25 عامًا، وهو الحكم الذي أثار استنكار موسكو، المدافعة عن حقوق مواطنيها داخل أراضي روسيا الاتحادية وخارجها.


أمريكا

روسيا

السفارة الروسية بأمريكا

احتجاز مواطن روسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

دار الإفتاء: يجوز التدخل الطبى لتحديد جنس الجنين ذكر أو أنثى.. فيديو

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

الصحة: فحص 5 ملايين سيدة بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

بداية تحسن الجو.. اعرف توقعات حالة الطقس اليوم وفرص سقوط الأمطار

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

"المرور" تحذر من الشبورة وتشدد على الالتزام بالسرعات المحددة منعا للحوادث

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التعليم: تجهيز أرقام جلوس طلاب الثانوية وتسليمها للطلاب قبل الامتحان بوقت كاف

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

التنمية المحلية: استمرار حالة الطوارئ فى المحافظات لرفع مياه الأمطار

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الداخلية تشدد على ضرورة التقدم للحج "قرعة ـ سياحة ـ تضامن" فى جهة واحدة فقط

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

الصحة الكويتية تعلن إصابة حالتين جديديتن بفيروس كورونا وارتفاع الحالات لـ11

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

غرفة الفنادق تشارك بـ57 جناحا داخل بورصة برلين السياحية لأول مرة فى تاريخها

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

وكيل مجلس النواب: تلقينا فيديوهات تؤكد إساءة إلهامى عجينة للبرلمان

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

تفاصيل الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى × 8 معلومات

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

مجهولون يحاولون الاعتداء على إمام عاشور لاعب الزمالك فى منزله

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة